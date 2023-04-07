Millennium宣布完成首次公开募股

/EIN News/ -- 中国香港, April 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 历史悠久的纸质包装解决方案供应商Millennium Group International Holdings Limited（纳斯达克股票代码：MGIH，以下简称为“公司”或“Millennium”）今日宣布完成首次公开发行（以下简称为“发行”）125万股普通股，公开发行价格为每股4.00美元。普通股于2023年4月4日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“MGIH”。



在扣除承销折扣、佣金和其他相关费用前，公司从此次发行中获得500万美元总收益。此外，Millennium还授予承销商45天的期权，以公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买最多187500股普通股。

公司计划将此次发行的净收入用于在中国惠州和越南建立新的瓦楞纸产品生产设施，包括用于该两地各自业务的新资本设备。

Revere Securities, LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.（“承销商”）担任本次发行的承销商。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司的美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference LLP担任Revere Securities, LLC的美国法律顾问，后者担任本次发行的承销商代表。

此次证券登记声明已提交给美国证券交易委员会并已由其宣布生效。本新闻稿不构成出售或招揽购买要约，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

关于Millennium Group International Holdings Limited

Millennium Group成立于1978年，是一家成熟的纸质包装解决方案供应商，致力于为全球众多品牌提供创新和可持续的包装解决方案。该公司生产包装及瓦楞产品，为众多行业提供包装产品供应链管理解决方案。公司总部位于中国香港，在中国内地和越南运营业务，采用一站式综合服务方法，目标是覆盖其客户的整个价值链，产品销往中国内地、中国香港、越南、缅甸、澳大利亚、印度尼西亚、柬埔寨、中国台湾、泰国、美国、印度和德国。如需了解更多信息，请访问公司网站：https://investors.millennium-gp.com/

前瞻性陈述

本公告中的某些声明为前瞻性陈述，包括但不限于公司的拟议发行相关条款。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险及不确定性，并基于公司认为可能会影响自身财务状况、运营结果、业务战略和财务需求的关于未来事件的当前预期及预测而做出，包括对本次募股将成功完成的预期。投资者可以通过“接近”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“企划”、“打算”、“计划”、“将要”、“会”、“应该”、“可以”、“可能”或其他类似表达来识别这些前瞻性陈述。除法律要求的情况外，公司无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情形，或公司预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中所表达的预期均属合理，但无法向读者保证这些预期将得到印证。同时，公司提醒投资者，实际结果可能与预计结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响公司未来业绩的其他因素。

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