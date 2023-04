Haar Cloud Ltd. annonce le lancement d'une nouvelle gamme de services d'hébergement gérés

Haar Cloud annonce le lancement d'une nouvelle gamme de services d'hébergement gérés

Haar Cloud, société leader dans le domaine des solutions cloud et de l'infrastructure informatique, vient de lancer une gamme de services d'hébergement gérés.

ANGLETERRE, ROYAUME-UNI, April 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Haar Cloud est un partenaire technologique de confiance qui dispose d'une expertise approfondie et d'une connaissance du secteur dans les domaines de l'informatique en nuage, de l'hébergement géré, de la cybersécurité et de la consultance informatique.Comprenant à quel point il peut être complexe de démarrer un nouveau site web ou une boutique de commerce électronique à partir de zéro, Haar Cloud offre maintenant une nouvelle gamme de services d'hébergement web en nuage, tous entièrement gérés et alimentés par un panneau de contrôle cPanel facile à utiliser et performant."Avec ces nouveaux services d'hébergement géré, que nos clients soient propriétaires d'une startup ou d'une grande entreprise, ils peuvent choisir un plan d'hébergement web Haar personnalisé en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs", a déclaré Adrian Huma, cofondateur de Haar Cloud et directeur.Le nouvel hébergement géré permet aux clients d'accéder à des systèmes de pointe et à des techniciens hautement qualifiés, ainsi qu'à des disques SSD NVME, à des serveurs 10Gbits 100% Uptime et à une protection anti-DDoS."En plus de tout cela, notre nouvelle gamme d'hébergement géré offre un site web avec une vitesse et une sécurité optimales, des outils préinstallés, tels que WooCommerce ou WordPress , et un support technique 24/7 avec un temps de réponse moyen de 15 minutes", a ajouté Adrian Huma, cofondateur de Haar Cloud.Les nouveaux services généraux d'hébergement géré de Haar sont les suivants :- General Hosting cPanel Small Plan offre 1 site/domaine, 100GB de stockage en nuage et 250GB de bande passante, parmi d'autres fonctionnalités, telles que la protection DDoS.- L'hébergement général cPanel Medium Plan offre 10 sites/domaines, 125GB de stockage en nuage et 500GB de bande passante, entre autres, comme 50 adresses email.- General Hosting cPanel Professional Plan offre un nombre illimité de sites/domaines, 150GB de stockage dans le nuage, une bande passante illimitée et une surveillance 24/7.- General Hosting cPanel Scale Plan offre un nombre illimité de sites/domaines, 300 Go de stockage dans le nuage, une bande passante illimitée, une surveillance 24h/24 et 7j/7, et la possibilité d'utiliser Cloudflare.Cette nouvelle gamme de services d' hébergement gérés aidera les clients à créer une boutique en ligne performante et sécurisée à moindre coût. L'équipe de spécialistes de l'hébergement de Haar préinstallera tout, s'assurera que chaque site web est à jour et sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions techniques que les clients pourraient avoir.Haar Cloud s'engage à fournir toutes les solutions technologiques dont les entreprises du monde entier ont besoin, en aidant ses clients à obtenir les meilleurs résultats en utilisant la technologie cloud, la cybersécurité et les services d'assistance informatique appropriés.Les clients peuvent d'ores et déjà accéder à la nouvelle gamme d'hébergement géré via le portail client de Haar Cloud.Si vous souhaitez en savoir plus sur Haar Cloud et les solutions technologiques, visitez le site www.hellohaar.com