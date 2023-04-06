Mohawk Industries, Inc. 誠邀您參加 2023 年第一季度業績電話會議

/EIN News/ -- 佐治亞州卡爾霍恩市, April 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與 Mohawk Industries, Inc.(NYSE: MHK) 協力的 2023 年第一季度業績報告將於 2023 年 4 月 27 日星期四發布，誠邀您收聽於東部時間 2023 年 4 月 28 日星期五上午 11:00 召開的直播電話會議。



主題： Mohawk Industries, Inc. 2023 年第一季度業績電話會議 時間： 東部時間 2023 年 4 月 28 日 上午 11:00 場所： www.mohawkind.com 請選擇投資者資訊選項 方式： 網絡直播 - 直接透過上方網址登入或 造訪 https://dpregister.com/sreg/10177490/f8f85704c6 ，註冊後加入電話會議 電話會議直播： 撥打 1-833-630-1962（美國/加拿大） 撥打 1-412-317-1843（國際）

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於為世界各地的住宅和商業空間提供優質產品。Mohawk 擁有垂直一體化製造和分銷流程，在生產地毯、小地毯、陶瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板方面具有競爭力優勢。我們的創新能力居業內首位，我們的品牌因所生產的產品和使用的技術而與眾不同，可以滿足所有改建和新建設項目的需求。我們旗下的品牌在業內備受認可，其中包括 American Olean、Daltile, Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC, Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。Mohawk 在過去十年間成功從一家美國地毯製造商轉型為全球最大地板公司，其業務範圍涉及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

若無法在指定時間收聽直播，可於 2023 年 5 月26 日前透過撥打以下電話收聽電話會議重播：美國：1-877-344-7529，加拿大：1-855-669-9658，或國際：1-412-317-0088，會議號為 # 6741654。

聯絡方式：

Mohawk Industries, Inc.

財務總監，James Brunk

706-624-2239