禧图集团国际控股有限公司(Millennium Group International Holdings Limited)公布首次公开发行定价

/EIN News/ -- 香港, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家老牌纸质包装解决方案供应商，禧图集团国际控股有限公司（“公司”或“禧图集团”）今天宣布为其1,250,000股普通股的首次公开发行（“发行”）定价。本次公开发行价格为每股普通股4.00美元，募资总额为500万美元，未扣除承销折扣、佣金及其他相关费用。此外，禧图集团已授予承销商45天的选择权，以公开发行价（减承销折扣和佣金）额外购买最多187,500股普通股。普通股预计将于2023年4月4日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“MGIH”。本次发行预计将于2023年4月6日完成，但须满足惯例成交条件。



该公司拟将本次发行筹款净额用于在中国惠州和越南建立新的瓦楞纸产品生产设施，包括用于相关业务的新资本设备。

本次发行是在确定承诺的基础上进行的。Revere Securities, LLC和R.F.Lafferty & Co., Inc.（“承销商”）担任本次发行的承销商。Ortoli Rosenstadt LLP担任该公司的美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference LLP担任Revere Securities, LLC的美国法律顾问，Revere Securities, LLC担任与本次发行有关的全体承销商代表。

与本次发行证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会备案并由其宣布生效。倘在根据相关国家/地区或司法管辖区的证券法进行注册或获得资质之前在该等国家/地区或司法管辖区进行出售或购买该等证券的要约或该等要约的邀请，或出售该等证券属非法，则本新闻稿不构成对于在该等国家/地区或司法管辖区出售或购买该等证券的要约或该等要约的邀请，亦不促成在该等国家/地区或司法管辖区出售该等证券。

关于禧图集团国际控股有限公司

禧图集团成立于1978年，是一家老牌纸质包装解决方案供应商，致力于为全球品牌提供创新和可持续的包装解决方案。该公司生产包装产品和瓦楞纸产品，并为广泛的行业提供包装产品供应链管理解决方案。公司总部位于香港，在中国大陆及越南开展业务，采用一站式综合服务方式，旨在覆盖客户的整个价值链，产品销往中国大陆、香港、越南、缅甸、澳大利亚、印度尼西亚、柬埔寨、中国台湾、泰国、美国、印度和德国。欲了解更多信息，请访问公司网站： https://investors.millennium-gp.com/

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司目前就可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测，包括对本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过诸如“近似”、“认为”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或会”或其他类似表达等词语或短语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司概无义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映随后发生的事件或情况或对其预期的更改。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能向您保证此类预期是正确的，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审查公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。

投资者及媒体垂询，请联系：

禧图集团

投资者关系部

电子邮件： ir@millennium-gp.com