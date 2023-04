Haar Cloud Ltd. introduce nuovi servizi di hosting WordPress

Nuovi servizi di hosting WordPress

Haar Cloud è orgogliosa di annunciare il lancio dei suoi nuovi servizi di hosting WordPress per i clienti di tutto il mondo.

REGNO UNITO, INGHILTERRA, April 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Riconosciuta per la fornitura di soluzioni cloud leader del settore e di servizi IT su misura, Haar Cloud amplia la sua gamma di Managed Hosting con nuove soluzioni di Hosting WordPress . Ora i clienti possono creare e pubblicare il proprio sito web o blog aziendale con un hosting completamente gestito e sicuro ottimizzato per WordPress."I nostri nuovi servizi di hosting aiuteranno i nostri clienti a evitare tutti gli aspetti tecnici delle installazioni e degli aggiornamenti di WordPress. Allo stesso tempo, tutti i piani di hosting WordPress sono dotati di aggiornamenti automatici, assistenza 24x7, ottimizzazione della cache e un pannello di controllo facile da usare", ha dichiarato Dan Cotet, direttore di Haar Cloud.Le nuove soluzioni di hosting WordPress offrono la tecnologia più avanzata, SSD NVME, 100% Uptime, server a 10Gbit e protezione Anti-DDoS.I servizi di Haar Hosting sono costruiti specificamente per i siti e i blog WordPress e comprendono:- WordPress Hosting Small Plan offre 1 sito/dominio, 50GB di cloud storage, 50GB di larghezza di banda, oltre ad altre caratteristiche, come la migrazione gratuita.- Il piano WordPress Hosting Professional offre 3 siti/domini, 75 GB di storage nel cloud, 150 GB di larghezza di banda e monitoraggio 24/7.- Il piano WordPress Hosting Scale offre 10 siti/domini, 100 GB di cloud storage, 500 GB di larghezza di banda, monitoraggio 24/7 e Cloudflare Premium."Lavoriamo costantemente per migliorare la nostra offerta di servizi e fornire ai nostri clienti la migliore e più recente tecnologia", ha dichiarato Dan Cotet, cofondatore di Haar Cloud e direttore. "Il nuovo servizio di hosting WordPress è solo una delle tante novità che lanceremo quest'anno", ha aggiunto.L'azienda ritiene che la nuova gamma di servizi di hosting gestito aiuterà tutti i suoi clienti a raggiungere l'eccellenza attraverso la tecnologia. Haar Cloud si impegna a essere un partner tecnologico di fiducia, fornendo ai propri clienti la migliore tecnologia cloud, la sicurezza informatica e i servizi di supporto IT della categoria.I clienti possono già accedere ai nuovi piani di hosting WordPress sul portale clienti di Haar Cloud.Per saperne di più sulle soluzioni Haar Cloud e Technology, visitate il sito www.hellohaar.com Informazioni su HaarHaar fornisce servizi su misura per il cloud e l'infrastruttura IT, tutti forniti da tecnologie accreditate ed esperti certificati, con assistenza 24x7 inclusa. Siamo qui per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra tecnologia con le migliori soluzioni di infrastruttura cloud, hosting gestito, sicurezza informatica e consulenza IT sul mercato.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hellohaar.com