Haar Cloud Ltd. présente de nouveaux services d'hébergement WordPress

Nouveaux services d'hébergement WordPress

Haar Cloud est fier d'annoncer le lancement de ses nouveaux services d'hébergement WordPress pour les clients du monde entier.

ANGLETERRE, ROYAUME-UNI, April 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Reconnu pour fournir des solutions cloud de pointe et des services informatiques sur mesure, Haar Cloud élargit sa gamme d' hébergement géré avec de nouvelles solutions d' hébergement WordPress . Désormais, les clients peuvent créer et publier leur site web professionnel ou leur blog avec un hébergement entièrement géré et sécurisé, optimisé pour WordPress."Nos nouveaux services d'hébergement aideront nos clients à éviter tous les aspects techniques des installations et des mises à jour de WordPress. En même temps, tous les plans d'hébergement WordPress sont livrés avec des mises à jour automatiques, un support 24x7, l'optimisation du cache et un panneau de contrôle convivial", a déclaré Dan Cotet, directeur de Haar Cloud.Les nouvelles solutions d'hébergement WordPress offrent les dernières technologies, NVME SSD, 100% Uptime, serveurs 10Gbits, et protection Anti-DDoS.Les services d'hébergement Haar sont conçus spécifiquement pour les sites et les blogs WordPress, et comprennent :Le petit plan d'hébergement WordPress offre 1 site/domaine, 50 Go de stockage en nuage, 50 Go de bande passante, parmi d'autres fonctionnalités, telles que la migration gratuite.Le plan professionnel d'hébergement WordPress comprend 3 sites/domaines, 75 Go de stockage en nuage, 150 Go de bande passante et une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.Le plan d'hébergement WordPress Scale offre 10 sites/domaines, 100 Go de stockage dans le nuage, 500 Go de bande passante, une surveillance 24/7 et Cloudflare Premium."Nous travaillons constamment à améliorer notre gamme de services et à fournir à nos clients la meilleure et la plus récente technologie", a déclaré Dan Cotet, cofondateur et directeur de Haar Cloud. "Le nouveau service d'hébergement WordPress n'est qu'un des nombreux nouveaux services que nous allons lancer cette année", a-t-il ajouté.L'entreprise est convaincue que la nouvelle gamme de services d'hébergement gérés aidera tous ses clients à atteindre l'excellence grâce à la technologie. Haar Cloud s'engage à être un partenaire technologique de confiance, en fournissant à ses clients les meilleurs services de technologie en nuage, de cybersécurité et d'assistance informatique.Les clients peuvent déjà accéder aux nouveaux plans d'hébergement WordPress sur le portail client de Haar Cloud.Si vous souhaitez en savoir plus sur Haar Cloud et les solutions technologiques, visitez le site www.hellohaar.com À propos de HaarHaar fournit des services d'infrastructure informatique et en nuage sur mesure, tous fournis par des technologies accréditées et des experts certifiés, avec une assistance 24x7 incluse. Nous sommes là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre technologie grâce aux meilleures solutions d'infrastructure en nuage, d'hébergement géré, de cybersécurité et de conseil informatique du marché.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.hellohaar.com