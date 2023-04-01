領先的出庭律師 ROSEN 鼓勵 Tesla, Inc. 投資者在 TSLA 證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, April 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2019 年 2 月 19 日至 2023 年 2 月 17 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) 證券之人士注意，2023 年 4 月 28 日是首席原告的重要截止日期。



影響：若您在集體訴訟期內購買了 Tesla 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：若要加入 Tesla 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12483 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 28 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了失實及／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) 被告誇大了該公司自動輔助駕駛和全自動輔助駕駛 (「FSD」) 科技的效能、可行性和安全性；(2) Tesla 的自動輔助駕駛和 FSD 科技造成了嚴重的事故和傷害風險；(3) 由於上述原因，Tesla 受到監管和政府審查以及執法行動的風險增加，也遭受了聲譽損害；(4) 因此，該公司在所有有關時間的公開陳述都存在重大失實和誤導性。訴訟聲稱，當市場得悉真實詳情時，投資者遭受了損失。

若要加入 Tesla 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12483 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

歡迎透過以下方式關注我們以瞭解最新情況：LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter： https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：