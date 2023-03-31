LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 31, 2023/EINPresswire.com/ -- 19-Й ЩОРІЧНИЙ «ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО АЗБЕСТ», 1–7 КВІТНЯ 2023 РОКУ, ПРОВОДИТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ З ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬСЯ АЗБЕСТОМ
19-й щорічний всесвітній тиждень присвячений просвітницькій діяльності, поінформованості та запобіганню впливу азбесту та захворюванням, що викликаються азбестом
Організація з інформування про захворювання, що викликаються азбестом (ADAO), незалежна некомерційна організація, що займається запобіганням впливу азбесту та усуненням всіх захворювань, що викликаються азбестом, оголосила про проведення з 1 по 7 квітня 2023 р. «Всесвітнього тижня поінформованості про азбест», присвяченого просвітницькій діяльності, поінформованості та запобіганню впливу азбесту та захворюванням, що викликаються азбестом.
Немає безпечного рівня впливу азбесту. Під час Всесвітнього тижня поінформованості про азбест (GAAW) ADAO та наші організації-партнери по всьому світу співпрацюють, щоб навчати та інформувати громадськість про поточні загрози, пов’язані з азбестом, зокрема про видобуток, імпорт та використання азбесту, а також азбест, що залишається у старих будівлях. Можна ознайомитися з різноманітними освітніми ресурсами та відеороликами, які розповідають про те, як запобігти впливу азбесту та убезпечити себе від цього канцерогену, представленими провідними організаціями та експертами, а також з історіями жертв азбесту. Більшість матеріалів перекладено сімома мовами (французькою, гінді, португальською, російською, іспанською, турецькою, українською), щоб ця важлива інформація була доступна людям у всьому світі. Тиждень завершиться 7 квітня віртуальним всесвітнім траурним чуванням зі свічками.
Ми раді можливості донести цю інформацію просвітницького характеру до світової аудиторії. Зараз важливо як ніколи, щоб люди розуміли небезпеку азбесту та знали способи запобігання його впливу вдома, у школі, на робочому місці та в продуктах, що знаходяться на полицях магазинів», — сказала Лінда Рейнштейн, співзасновник ADAO, чоловік якої помер від мезотеліоми.
«Азбест вбиває. Азбест — це відомий людський канцероген, який щорічно вбиває понад 40 000 американців і більше 200 000 людей у всьому світі. Попри те, що проводяться перспективні дослідження в галузі лікування хвороб, що викликаються азбестом, єдиними ліками залишається профілактика. Майже 70 країн визначили громадське здоров’я як пріоритет і заборонили використання азбесту, але США не входять до їхнього числа. У Сполучених Штатах, як і раніше, дозволено імпорт і використання азбесту, і ADAO докладає всіх зусиль, щоб змінити це», — пояснила Рейнштейн.
Для отримання додаткової інформації про заходи Всесвітнього тижня поінформованості про азбест відвідайте вебсайт Всесвітнього тижня поінформованості про азбест 2023
###
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ З ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬСЯ АЗБЕСТОМ
Заснована в 2004 році Організація з інформування про захворювання, що викликаються азбестом (ADAO), є найбільшою незалежною некомерційною організацією 501(c)(3) у США, яка займається запобіганням впливу азбесту для усунення пов’язаних з азбестом захворювань за допомогою просвітницької діяльності, захисту інтересів та впровадження громадських ініціатив.
EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content.
As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™,
tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our
Editorial Guidelines
for more information.