Ontmoetingsplatform autisme

Ontmoetingsplatform voor volwassenen met autisme.

De ontwikkelaar van AutismDate, Delano Zijlmans, heeft zelf ook autisme.” — Sandra van Abeelen

DONGEN, NOORD-BRABANT, NEDERLAND, April 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Autisme en daten kan een lastige combinatie zijn. Mensen met autisme ervaren soms moeilijkheden bij het leggen van nieuwe contacten en begrijpen de wereld om hen heen anders dan mensen zonder autisme. Dit kan het beginnen van een relatie bemoeilijken. AutismeDating.nl (of in het Engels AutismDate.com) biedt een oplossing. Het is een internationaal platform waar mensen met autisme elkaar kunnen ontmoeten.Het platform is ontworpen met laagdrempeligheid in gedachten. Naast het selecteren van geslacht, woonplaats en leeftijd, kunnen leden ook aangeven of ze op zoek zijn naar vriendschap of een chatmaatje. Voor wie op zoek is naar een meer uitgebreide zoekfunctie, is er een uitgebreide zoekoptie op de desktop-site. Hiermee kun je selecteren op bijvoorbeeld sterrenbeeld, kleur ogen of hobby’s.Het platform biedt ook de virtuele ontmoetingsplaats 3DCity aan. Dit is een manier om interactie te hebben met andere leden als je elkaar nog niet in het echt durft te ontmoeten. Deze VR-omgeving biedt tevens een aantal games om samen te spelen.De website ging live op Valentijnsdag 2017 en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Spaans. De bijbehorende app voor Android is beschikbaar op Google Play en de app voor iPhone of iPad is te vinden in de App Store . Dit ontmoetingsplatform zou ervoor kunnen zorgen dat het voor mensen met autisme gemakkelijker wordt om nieuwe contacten te leggen en nieuwe relaties aan te gaan.