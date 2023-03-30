TAL 投資者通知：廣受認可的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 TAL Education Group 投資者在本所發起首次證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 - TAL

/EIN News/ -- 紐約, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈已代表曾於 2022 年 6 月 14 日至 2023 年 3 月 14 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 TAL Education Group (NYSE: TAL) 美國存托股票 (ADSs) 的人士提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 30 日前向法院提出申請。



這意味着甚麼：若您曾購買 TAL 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步：如欲加入集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3137 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 30 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出重大虛假和/或誤導性陳述和/或未披露如下事項：(1) 該公司仍在繼續提供 K9 學術課外輔導服務 (K9 Academic AST Services)；(2) 因此，被告在所有相關時間關於其業務、營運和前景的陳述均存在重大虛假和誤導性和/或缺乏合理依據。訴訟稱，當市場了解真相之後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 TAL 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=3137 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

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