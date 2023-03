Mobilier direct de la producator. Scaune, mese, fotolii si banchete lucrate manual

Mobilier direct de la producator. Scaune din piele naturala, mese din lemn masiv, fotolii si banchete lucrate manual.

Produsele de mobilier eScaun completeaza o casa perfecta pentru tine si familia ta.” — eScaun

ROMANIA, March 31, 2023/ EINPresswire.com / -- Dragostea pentru interioare unice și cererea de mobilier de înaltă calitate, îmbinate cu peste 10 ani de experientă, constituie fundamentul companiei. Produsele fabricate de eScaun.ro sunt: scaune, bănci, fotolii, canapele și mese, toate fabricate manual, inovatoare în design și material.Atunci cand alegi mobilierul pentru casa, trebuie sa tii cont ca atat culoarea, cat si materialul sa se potriveasca cu restul obiectelor din incapere. Datorita varietatii de culori, materiale si texturi, produsele eScaun se pot integra cu usurinta in orice stil de amenajare.Piesele de mobilier cele mai indispensabile intr-o casa sunt scaunele. Confectionate din materiale de buna calitate, rezistente in timp, scaunele de la eScaun iti ofera prilejul de a crea cadre simple, elegante si cu un stil de design propriu.In portofoliul de produse poti gasi scaune rotative sau cu picioare fixe, scaune cu spatar, cu manere sau fara manere, cu un picior rotativ sau cu 4 picioare, cu tapiterie din piele naturala sau material.Scaune pentru living si sufragerieScaunele de living sunt mai mari, mai elegante si mai comode decat cele de bucatarie. Un scaun de living este o piesa de mobilier foarte importanta pentru ca face parte din spatiul in care se oglindeste cel mai mult persoanalitatea ta, livingul. Cand alegi un scaun de living trebuie sa tii cont de design, de coloristica, de rezistenta si de gradul de comoditate. Oferta eScaun.ro de scaune living contine scaune moderne de living, scaune cu o structura care asigura un confort mult mai ridicat, dar si scaune mai simple care pot fi usor asortate.Scaune pentru bucătărie si zona de luat masaScaunele de bucatarie exprima multe intr-un spatiu restrans: inginerie, materialitate, practicabilitate si, mai ales, imaginatie. Un scaun pentru bucatarie reusit reprezinta mai mult decat simbioza dintre forma si functie, este o opera de arta.Scaune pentru birou si zona de lucruIndiferent dacă vorbim de lucrat la calculator în home office, de învățat pentru școală sau de întâlniri cu clienții în birou, atunci când muncim stăm de regulă câteva ore pe zi pe un scaun, motiv pentru care alegerea scaunul de birou este deosebit de importantă. Pe de-o parte scaunele de birou trebuie să fie ergonomice și să asigure o poziție de șezut corectă, pe de altă parte trebuie să se încadreze frumos în biroul amenajat. Atunci când vorbim de materialul unui scaun de birou, acesta poate fi de la piele naturală de calitate superioară, până la o combinatie de piele naturala si material.Scaune pentru bar, cafenea, restaurantScaunele de bar sunt ca niste cantece pop, simple in aparenta, dar de o complexitate seducatoare. Ele continua sa-si arate latura practica zi de zi, pastrand aura inefabila a designului reusit. Ai facut cunostinta cu scaunul inalt de bar in localurile preferate, dar el se poate simti la fel de confortabil si la tine acasa.Fotolii de relaxare confortabile din piele naturala de bivolUn fotoliu este dedicat unei singure persoane, care să exploateze la maxim efectul de relaxare. Fie că este folosit pentru citit, privit la televizor sau chiar croșetat: într-un fotoliu vă puteți dedica mai bine îndeletnicirii favorite și puteți savura din plin timpul liber. Și fotoliile nu sunt doar pentru stat. Fotoliile pentru relaxare sau fotoliile TV va ajuta in orice situatie. Relaxarea supremă poate fi experimentată într-un fotoliu din piele naturala.Banci si banchete din piele naturala de bivol lucrate manual si cadru din otelInclude bancheta ca accesoriu elegant in living. Daca ai nevoie de o bancheta pentru sufragerie, atunci poti lua mai multe variante in calcul. In primul rand, sa reflecte in mod perfect personalitatea si sa se imbine placut cu restul camerei.Băncuțe pentru bucătărie si zona de luat masaMaximizeaza functionalitatea spatiului din bucatarie. Daca te gandesti la o bancheta pentru bucatarie, ia in calcul ca aceasta sa fie suficient de lata pentru a permite mai multor persoane sa se aseze in acelasi timp.Alege o masă moderna, în stil scandinav, una rustica, clasica sau eleganta, care va satisface nevoile familiei, indiferent dacă este pentru două persoane sau pentru șase, eScaun are o mulțime de opțiuni pentru a se potrivi spațiului și stilului interior: modern sau clasic. Cu eScaun poti alege o masă perfecta.

Scaun din piele naturala de bivol si cadru metalic de otel INDU QUADRANT