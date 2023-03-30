"مول الواقع المعزز " الافتراضي على سناب شات يعود خلال شهر رمضان

مركز التسوق الافتراضي بتقنية الواقع المعزز على تطبيق سناب شات خلال شهر رمضان

RIYADH, SAUDI ARABIA, March 30, 2023/EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة سناب عن عودة مركز التسوق الافتراضي بتقنية الواقع المعزز على تطبيق سناب شات من جديد خلال شهر رمضان المبارك؛ ليربط بسلاسة بين العالمين المادي والرقمي، ويُسهم في خلق تجربة تسوق غامرة تدعمها هذه التقنية، وعلى إثر الاستجابة الهائلة التي شهدها المركز الافتراضي عند إطلاقه في العام الماضي، والذي جذب أكثر من تسعة ملايين شخص.

وخلال العام الجاري (2023) قامت الشركة بتعزيز وتحسين التجربة؛ وذلك من خلال التعاون مع أشهر العلامات التجارية في المنطقة لعرض منتجاتها باستخدام مجموعة من تجارب التسوق التفاعلية، ويمكن أن توفر تقنية الواقع المعزز منصة فريدة للعلامات التجارية لتعزيز تميزها وتفردها والتواصل بشكل أعمق مع المستهلكين، لا سيما مع الزيادة المتوقعة في مشتريات التجزئة بنسبة 33٪ خلال الشهر الكريم*

ونظراً لأنه سوقٌ افتراضي حقيقي، يتيح مركز تسوق سناب بتقنية الواقع المعزز للشركات وتجار التجزئة التفاعل مع المستهلكين من خلال عروض منتجات وتجارب واقع معزز في مساحة غامرة للبيع بالتجزئة. وعلاوة على ذلك، ستكون نسخة هذا العام من السوق الافتراضي أكثر إثارة وابتكاراً من النسخة الافتتاحية في العام الماضي، حيث تضم النسخة الجديدة مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاعات الفخامة، والملابس، والتجميل، والسيارات، والأطعمة والمشروبات.

وتتضمن قائمة العلامات التجارية التي ستشارك في مركز التسوق الافتراضي بتقنية الواقع المعزز من سناب: نستله، وأُناس، وباث آند بودي وركس، وأميريكان إيغل، وآيوا، ونايس ون السعودية، وتويوتا، ومتجر Faces، وماكس فاشون.

و الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي لرمضان مول على سناب شات، هو تزويد العملاء بتجربة تسوق غامرة وجذابة تكون ممتعة ولكنها بنفس الوقت حقيقية لكيفية التسوق في الحياة الواقعية، حيث يمكنهم تصفح المنتجات المفضلة عبر مول افتراضي مدعوم بتقنية الواقع المعزز. وذكر أن المول الافتراضي يُسلط الضوء على تطور الواقع المعزز في المنصة، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تكون مفيدة للمستهلكين والعلامات التجارية على حدٍ سواء، في السوق السعودي.

وإن تقنية الواقع المُعزز تلبي هذه الحاجة من خلال الأجهزة المحمولة المتوفرة عالميًا، ويمثل هذا تغييرًا لقواعد اللعبة لكل من بائعي التجزئة والمتسوقين، لذلك يُعد المول الافتراضي هو المنصة المثالية لذلك، فهو يتيح للمستهلكين والعلامات التجارية الفرصة لاستكشاف إمكانات التجارة الرقمية.

وعلى الصعيد العالمي، يتفاعل 250 مليون شخص بالفعل مع الواقع المعزز على سناب شات كل يوم، ويرغب 80٪ من المستهلكين في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استخدام الواقع المعزز كأداة عملية في حياتهم اليومية.

وقال محمد بوعريب، كبير الاستراتيجيين الإبداعيين في شركة Snap Inc. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تحتضن هذه المنطقة بالكامل فرص الواقع المعزز وفائدته في قطاعات مثل البيع بالتجزئة، ومع تفاعل 85٪ من مستخدمي Snapchat يوميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع العدسات، فإن الواقع المعزز يعمل على تحويل تجربة التسوق وإطلاق العنان لإمكانيات إبداعية لم يكن من الممكن تصورها من قبل، ويمكن للعلامات التجارية الآن التواصل مع عملائها بطريقة غامرة، وعرض منتجاتها، وجلب عملائها لزيارة متاجرهم الافتراضية بشكل مريح ومن دون مغادرة منازلهم".

وأضاف بوعريب: "نهدف من خلال مركز التسوق الافتراضي إلى توفير تجربة تسوق جذابة للعملاء، تنطوي على المتعة وتكون حقيقية تماثل التسوق التقليدي. كما أن المتاجر الافتراضية تتيح للعلامات التجارية الوصول بشكل أسهل إلى ملايين المتسوقين والزوار بما يتجاوز العملاء التقليديين الذين يزورون عادةً المتاجر المادية للتسوق. وتشير التقارير إلى أن 80% من المستهلكين في السعودية والإمارات يرغبون في استخدام الواقع المعزز كأداة عملية في حياتهم اليومية، ومن هنا فإننا واثقون جداً بأن نسخة هذا العام ستتفوق على النسخة الافتتاحية، وستوفر مزيداً من القيمة للعملاء، وستمهد الطريق لإطلاق مزيد من التجارب الإبداعية في قطاع التجارة".

نجح مركز التسوق الافتراضي بتقنية الواقع المعزز من سناب في العام الماضي، في تحقيق نجاح كبير فور إطلاقه، إذ سجل أكثر من 85 مليون ظهور. وسعى هذا المركز الأول من نوعه، إلى إعادة تعريف التجارة من خلال استخدام تقنية الواقع المعزز، وسلطت هذه التجربة الضوء على تطور تقنية الواقع المعزز، وكيف يمكن للتكنولوجيا تغيير الطرق التي يتفاعل بها المستهلكون والشركات، مما يوفر للمستهلكين تجارب تفوق تطلعاتهم، وتجلى نجاح المركز بتسجيله 378 ألف تمريرة على تطبيق سناب شات، بينما قام 70٪ من المتصفحين في المملكة العربية السعودية و78٪ في الإمارات العربية المتحدة بالتفاعل مع مركز التسوق أثناء هذه التجربة أو بعدها.

* تقرير تولونا رمضان 2023

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