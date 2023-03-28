Lantronix 宣布推出新款 X300 緊湊型蜂窩 IoT 網關解決方案，適用於關鍵任務應用。

使用 Lantronix 的 X300 IoT 網關解決方案全球監控和管理分散資產，包括硬件、雲端設備管理、蜂窩連接、高級安全和技術支援。

/EIN News/ -- 加州爾灣, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX)，一家為工業物聯網 (IoT) 和智能 IT 市場提供安全一站式解決方案的全球供應商，今天宣布推出其新的 X300 緊湊型網關 IoT 解決方案 。適用於安全性要求極高的關鍵應用，全新的 X300 蜂窩網絡緊湊型 IoT 網關方案將 Lantronix 的 IoT 網關硬件與高級服務訂閱相結合，包括集中設備管理、集成蜂窩數據、增強設備安全和專業技術支援，一應俱全。



「在 Lantronix，我們致力於為客戶提供一站式 IoT 解決方案，有效解決他們的連接和遠程設備管理挑戰，同時提供專業的技術支援，以確保成功部署」，Lantronix 行政總裁 Paul Pickle 說。「憑藉全新的 X300 緊湊型網關 IoT 方案，我們的客戶可以放心，他們擁有一個可靠、易於管理的解決方案，為關鍵任務應用實現最大正常運行時間和數據安全。」

根據 Berg Insights 的數據，2021 年全球蜂窩 IoT 網關出貨量超過 450 萬台，增長 23%，市場總值約為 11.5 億美元，年銷售額增長 14%，因應新冠疫情後需求回升。預計蜂窩 IoT 網關的年銷售收入將以 14% 的復合年增長率 (CAGR) 增長，到 2026 年達到 21.8 億美元。

X300 緊湊型網關 IoT 解決方案包括：

新的 X300 網關 IoT 解決方案將於 2023 年 3 月 28 日至 31 日在拉斯維加斯的 ISC West 展會上展出，展位為 Lantronix，編號 2097。有關此一站式套餐的更多資訊，請瀏覽 https://www.lantronix.com/products/x300-series/

關於 Lantronix

Lantronix Inc.是一家全球性的物聯網 (IoT) 和遙距環境管理 (REM) 安全一站式解決方案提供商，提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。

Lantronix 透過提供可靠、安全且連接的智能邊緣 IoT 和遙距管理網關解決方案，使客戶加快上市時間並提高營運正常運行時間和效率。

Lantronix 的產品和服務大大簡化了 IoT 和 IT 項目的創建、開發、部署和管理，涵蓋機器人、汽車、可穿戴設備、視像會議、工業、醫療、物流、智慧城市、安全、零售、分支機構、機房和數據中心應用。了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 網址 。

在 Lantronix 網誌 了解更多資訊，該網站提供行業討論和更新。在 Twitter 上關注 Lantronix，觀看我們的 YouTube 影片庫 ，或在 LinkedIn 上與我們聯絡。

根據 1995 年私人證券訴訟改革法案的「安全港」聲明：在此新聞稿中，任何陳述如非完全基於歷史和事實，包括但不限於與我們的解決方案、技術和產品有關的陳述。該等前瞻性聲明是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。潛在風險和不確定性包括但不限於以下因素：地區和全球經濟狀況惡化或市場不穩定對我們業務的影響，包括對我們客戶的購買決策的影響；COVID-19 疫情對我們員工、供應鏈和分銷鏈以及全球經濟的影響；網絡安全風險；美國和外國政府法律、法規和關稅的變化；我們實施收購策略或整合收購公司的能力；保護專利和其他專有權利的困難和成本；我們的債務水平、償還債務的能力以及債務協議中的限制；以及 2022 年 6 月 30 日截至的財政年度的年度報告表格 10-K 中包含的任何其他因素，該報告於 2022 年 8 月 29 日提交給證券交易委員會（「SEC」），包括在該報告第一部分項目 1A 的「風險因素」部分，以及在我們與 SEC 的其他公開文件中。額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。本新聞稿中所包含的前瞻性陳述僅截至本文日期有效，我們不承擔將該等前瞻性陳述更新以反映後續事件或情況的任何義務。

© 2023 Lantronix, Inc. 保留所有權利。Lantronix 是註冊商標。其他商標和商標名是其各自所有者的財產。

Lantronix 媒體聯絡人：

Gail Kathryn Miller

企業營銷和

傳訊經理

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix 分析師和投資者聯繫：

Jeremy Whitaker

財務總監

investors@lantronix.com

949-450-7241

Lantronix 銷售:

sales@lantronix.com

美國 +1 (800) 422-7055（美國和加拿大）或+1 949-453-3990

歐洲、中東及非洲 +31 (0)76 52 36 744

亞太區 + 852 3428-2338

中國 + 86 21-6237-8868

日本 +81 (0) 50-1354-6201

印度 +91 994-551-2488