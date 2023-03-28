Lantronix 宣布推出新款 X300 紧凑型蜂窝 IoT 网关解决方案，适用于关键任务应用。

使用 Lantronix 的 X300 IoT 网关解决方案全球监控和管理分散资产，包括硬件、云端设备管理、蜂窝连接、高级安全和技术支持。

/EIN News/ -- 加州尔湾, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX)，一家为工业物联网 (IoT) 和智能 IT 市场提供安全一站式解决方案的全球供应商，今天宣布推出其新的 X300 紧凑型网关 IoT 解决方案 。适用于安全性要求极高的关键应用，全新的 X300 蜂窝网络紧凑型 IoT 网关方案将 Lantronix 的 IoT 网关硬件与高级服务订阅相结合，包括集中设备管理、集成蜂窝数据、增强设备安全和专业技术支持，一应俱全。



“在 Lantronix，我们致力于为客户提供一站式 IoT 解决方案，有效解决他们的连接和远程设备管理挑战，同时提供专业的技术支持，以确保成功部署”，Lantronix 首席执行官 Paul Pickle 说。“凭借全新的 X300 紧凑型网关 IoT 方案，我们的客户可以放心，他们拥有一个可靠、易于管理的解决方案，为关键任务应用实现最大正常运行时间和数据安全。”

根据 Berg Insights 的数据，2021 年全球蜂窝 IoT 网关出货量超过 450 万台，增长 23%，市场总值约为 11.5 亿美元，年销售额增长 14%，因应新冠疫情后需求回升。预计蜂窝 IoT 网关的年销售收入将以 14% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2026 年达到 21.8 亿美元。

X300 紧凑型网关 IoT 解决方案包括：

新的 X300 网关 IoT 解决方案将于 2023 年 3 月 28 日至 31 日在拉斯维加斯的 ISC West 展会上展出，展位为 Lantronix，编号 2097。有关此一站式套餐的更多信息，请浏览 https://www.lantronix.com/products/x300-series/

关于 Lantronix

Lantronix Inc.是一家全球性的物联网 (IoT) 和遥距环境管理 (REM) 安全一站式解决方案提供商，提供软件即服务 (SaaS)、连接服务、工程服务和智能硬件。

Lantronix 通过提供可靠、安全且连接的智能边缘 IoT 和遥距管理网关解决方案，使客户加快上市时间并提高营运正常运行时间和效率。

Lantronix 的产品和服务大大简化了 IoT 和 IT 项目的创建、开发、部署和管理，涵盖机器人、汽车、可穿戴设备、视像会议、工业、医疗、物流、智慧城市、安全、零售、分支机构、机房和数据中心应用。了解更多信息，请浏览 Lantronix 网址 。

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