Classic Parade 宣布成為有限公司

/EIN News/ -- 倫敦, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 倫敦超級跑車租賃公司 Classic Parade 在過去 20 年屬於家族企業，而現在已成為一間獲卡塔爾投資者資金支援的有限公司。



此舉源於一項策略性商業決策，致力推動英國以外的業務增長。 目前，Classic Parade 為英國各地的豪華超級跑車租賃客戶提供服務，然而新投資者的注資令公司煥發新活力，目標定為成為服務全歐洲的頂尖超級跑車租賃公司。 由於現時尚未有其他豪華超級跑車出租供應商在如此廣闊的區域提供服務，Classic Parade 將會開創業界先河。

公司現有車輛包羅萬有，囊括 Ferrari、McLaren、Rolls Royce、Porsche、Audi 等豪車界的知名品牌。 客戶可在短短 24 小時內簽妥租賃協議，在英國境內或於次日便可駕駛租用的超級跑車。 Classic Parade 將擴展其車隊，以便在全歐洲提供相同服務，以滿足不斷增長的客戶群需求。 在 Classic Parade 的網站上可以瀏覽所有可租用的車輛，而 Classic Parade 現有車輛的簡介如下：

Ferrari SF90 Stradale：這款車型具有令人印象深刻的 986 bhp 澎湃動力。 此款是當今最搶手的車輛之一，以大膽鮮明的紅色傲視同儕。

McLaren Speedtail：時尚車身具有空氣動力學特性，其 1050 bhp 是吸引許多客戶的重要賣點。

Lamborghini Sian：這款 Lamborghini 頂級車型的日租價為 6000 英鎊。 這款名車具有 808 bhp 馬力，可在 2.8 秒內從靜止加速至時速 60（0-60 MPH）。

Porsche 918 Spyder：以日租價 3500 英鎊，駕駛者即可測試Porsche 918 Spyder 在 2.2 秒內從 0-60 MPH 加速的優越性能。

超級跑車的租價各不相同，而簽訂每份協議時均需支付保證金。 客戶將車輛完好無損地歸還給 Classic Parade 後，公司即會退還保證金給客戶。 每份協議都包括 2 名司機的自駕租車保險，但司機必須年滿 25 歲才能駕駛從 Classic Parade 租用的車輛。

Classic Parade 將會在歐洲各地分階段逐步擴展業務。 當該公司在某地設立租車點並順利營運之後，這些租車點將會24 小時全年無休提供服務和交付車輛。

該公司將向全歐洲客戶提供另一項「先試後買」服務計劃，該計劃旨在讓潛在買家先體驗他們感興趣的車輛，從而吸引他們最終購買這些車輛。 Classic Parade 的客戶投資於購買昂貴車輛之前，可以在任意時間段內駕駛同一輛豪車。 靈活的租賃條款和個人化的定價方案，為客戶提供這種體驗良機。

有興趣透過英國 Classic Parade 租用超級跑車的人士可聯絡 rent@classicparade.co.uk 或 +44 (0) 333 355 3595。 目前英國之外的其他地點尚未能租用車輛，但我們會隨時在此處公佈最新資訊。 Classic Parade 團隊每週 7 天、每天 24 小時為英國客戶解答問題或確定超級跑車租賃細節。

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