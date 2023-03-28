"سناب شات" تكشف النقاب عن "ARES" لتمكين الشركات بالواقع المعزز المؤسسي

RIYADH, SAUDI ARABIA, March 28, 2023/EINPresswire.com/ -- كشفت شركة سناب شات حديثًا النقاب، عن خدمات الواقع المُعزز للمؤسسات (ARES)، وهو حل مؤسسي جديد لتمكين الشركات من دمج الواقع المعزز المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Snap في قنواتها المملوكة والمشغلة بسهولة وعلى نطاق واسع.

ومن خلال هذا العرض سيستمتع المستهلكون بتجارب غامرة وشخصية مع علاماتهم التجارية المفضلة، مع مجموعة من الأدوات المتقدمة المصممة لزيادة الثقة في مشترياتهم.

وقالت جيل بوبيلكا ، رئيس خدمات الواقع المعزز للمؤسسات في سناب شات : "عملنا بجهد على مدار العقد الماضي لتقديم تجارب ممتعة وشخصية للواقع المعزز لمستخدمي Snapchat.ونتطلع في العقد المقبل بحماس لنقل تقنية الواقع المُعزز للمؤسسات ذات المستوى العالمي إلى مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بالشركات وحتى إلى مواقعها المادية"، وأضافت:" نتطلع إلى جعل تجربة التسوق أكثر متعة للمستهلكين وتحويل الأعمال في جميع أنحاء العالم باستخدام AR Enterprise Services".

يُعد جناح التسوق هو الحل الأول لـ ARES، وهو عبارة عن مجموعة من المنتجات والخدمات التي توفر 3D Viewer، وAR Try-OnوFit Finder، المضمنة مباشرة داخل التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بتجار التجزئة، علمًا بأنه سيكون متاح على نطاق واسع للعملاء في الربع الثاني، ويتضمن تسوق الملابس والأحذية والإكسسوارات.

ويمكن للشركات الاستفادة من الخدمات المخصصة لجناح التسوق (ARES)؛ لإنشاء أصول الواقع المعزز ودعم التنفيذ الفني القوي، حيث يساعدها على إنشاء إصدارات رقمية من منتجات الملابس والأحذية والنظارات الخاصة بها، باستخدام أجهزة المسح التصويري الخاصة وخطوط أنابيب إنشاء التعلم الآلي؛ لتقديم أصول عالية الدقة محسنة لأداء المستخدم النهائي.

وتستطيع الشركات من خلال ARES إدارة أصول الواقع المعزز وعمليات التكامل وتحسينها، وقياس تحليلات الأداء، والحصول على دعم Shopping Suite مخصص، بالإضافة إلى إمكانية دمج تقنية 3D Viewer، و On-AR Try وFit Finder، التفاعلية في تطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية، مما يوفر للمتسوقين القدرة على تلقي توصيات دقيقة للملاءمة والحجم، ويمتد ذلك إلى تجربة المنتجات أو عرضها في الواقع المعزز، والتفاعل مع المنتجات.

تشهد ARES بالفعل نتائج واعدة من العملاء الأوائل الذين يستخدمون مميزات Shopping Suite، والذين يجعلون تجربة التسوق خالية من الاحتكاك وشخصية، حيث استفادت بعض الشركات من خصائص AR Try-On و 3D Viewer التفاعلية لتكرار تجربة التسوق داخل المتجر على الأجهزة المحمولة للعملاء، وشهدت بذلك زيادة بنسبة 81٪ في الإضافة إلى عربة التسوق و67٪ في التحويل لمستخدمي الأجهزة المحمولة، مما أدى إلى زيادة 59٪ في إيرادات كل الزوار.

ومن جهة أخرى قامت إحدى الشركات بدمج مميزات وAR Try-On وFit Finder؛ لتقديم توصيات لأكثر من 7.5 مليون متسوق لديهم معدل عائد أقل بنسبة 24٪ من المتسوقين الذين لا يستخدمون التكنولوجيا. وكان معدل تحويل بعض الشركات أعلى 4 مرات للمتسوقين الذين يستخدمون توصيات Fit Finderوميزات AR Try-On ، مما ساعد على توفير تجارب مخصصة لواحد من كل أربعة من المتسوقين.

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