全國出庭法律顧問 ROSEN 鼓勵遭受損失的 Credit Suisse Group AG 投資者在對 CS 提起證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 3 月 10 日至 2023 年 3 月 20 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) 證券之人士。「集體訴訟期」已延長以納入更多投資者。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 8 日前向法院提出申請。



影響：若您曾購買 Credit Suisse 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：要參加針對 Credit Suisse 的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12359，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 8 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期內，被告作出了虛假和 / 或誤導性陳述和 / 或未披露如下事項：(1) 與被告 Lehmann 在 2022 年 12 月的聲明相反，Credit Suisse 在 2022 年 10 月開始出現的客戶流出急劇增加情況仍在持續；(2) 因此，Credit Suisse 低估了公司最近一系列季度虧損和風險及合規失敗對流動性和保留客戶資金能力的影響；(3) 因此，Credit Suisse 誇大了公司的財務狀況和/或前景；(4) 因此，公司的公開聲明在所有相關時期均存在實質虛假和誤導。

要參加針對 Credit Suisse 的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12359，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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