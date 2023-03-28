CBL International Limited 宣布完成首次公開招股

/EIN News/ -- 馬來西亞吉隆坡, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited (NASDAQ: BANL）連同其全資子公司（「CBL International」或「公司」）是一家成熟的船用燃料物流公司，目前 專注於亞太地區，提供船舶燃油補給一站式解決方案。CBL International 今天宣布已於 2023年 3 月 27 日以每股 4.0 美元的公開招股價結束其 3,325,000 股普通股（「股份」）的首次公開招股（「招股」）。



承銷商於 2023 年 3 月 23 日行使部分超額配股權以額外購買 425,000 股股份（「超額配股權」）。超額配股權隨發售結束。因此，在扣除承銷折扣和其他相關費用前，本次招股的總收益（包括超額配售）為 1500 萬美元。股票於 2023 年 3 月 23 日開始在 Nasdaq Capital Market 交易，股票代碼為「BANL」。

發售所得款項將用於 (i) 擴大本地供應商的數量以增強其競爭力以及增加在新加坡和韓國市場提供的服務選擇；(ii) 進一步增加公司在現有市場的業務市場份額；(iii) 以現金抵押與金融機構進行貿易融資活動，從而為進一步獲得銀行融資創造交易記錄，以促進公司業務增長；(iv) 採購和開發中央管理資訊系統，以加強公司的日常管理控制和資金管理；(v) 其他營運資金和一般公司用途。

Pacific Century Securities, LLC 擔任此次招股的牽頭賬簿管理人。Spartan Capital Securities LLC擔任聯合管理人。Loeb & Loeb LLP 擔任公司的法律顧問，The Crone Law Group, P.C. 就本次招股擔任 Pacific Century Securities, LLC 的法律顧問。

與本次招股有關的表格 F-1 的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（「SEC」）（文件編號：333-267077），並於 2023 年 3 月 22 日由美國證券交易委員會宣布生效。本次招股僅透過招股章程進行，構成註冊聲明的一部分。與本次招股有關的最終招股章程副本可從 Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377 或透過電郵 yao@pcsecurities.us 獲取。此外，可透過 SEC 網站 www.sec.gov 獲取與本次招股相關的招股章程副本。投資之前，您應該閱讀招股章程和公司已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和此次招股的更完整資訊。本新聞稿不構成出售要約或購買公司任何證券的要約邀請，也不得在沒有註冊或適用的註冊豁免的情況下在美國提供或出售此類證券，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或司法管轄區內對公司任何證券的任何要約、招攬或出售均為非法行為。

關於 CBL International Limited

CBL International 是燃油補給行業的服務商，總部位於馬來西亞。我們專注於根據要求的國際標準以具有競爭力的價格提供船用燃料，並在與客戶約定的港口提供及時的交付服務。多年來，憑藉我們經驗豐富的管理團隊，我們建立了廣泛的供應網絡，為我們的客戶提供更多選擇和靈活性，滿足其船舶燃油補給要求。我們的供應網絡專注於擴大我們的服務地點，覆蓋亞太地區多地港口，包括但不限於韓國、中國、台灣、香港、馬來西亞、新加坡、菲律賓和泰國。展望未來，我們打算分配更多資源以進一步擴大我們的供應網絡，持續提升市場份額。

前瞻性陳述

本公告中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於公司擬議的發售。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括預期本次招股將成功完成。投資者可以透過「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似的表達方式等詞語或短語來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或預期的變化，法律可能要求的除外。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但不能向您保證此類預期最終會是正確的，公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素。

獲取更多資訊，請聯繫：

Pacific Century Securities LLC

Yao Zhang

電郵：yao@pcsecurities.us

CBL International Limited

電郵：investors@banle-intl.com