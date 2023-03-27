OQmented 2,000 萬美元 A 輪融資成功，同時喜迎 Sharp 成為戰略投資者

OQmented 新增一名董事會成員，並將運用 A 輪融資募得資金發展其領先的鐳射束掃描 (LBS) 技術，借以成為公眾期待已久及大型科技公司大肆宣揚的首代消費級增強現實眼鏡的關鍵推動者。

/EIN News/ -- 德國伊策霍, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OQmented——MEMS1 增強現實／混合現實顯示器及 3D 傳感解決方案技術領導者今日宣佈在其 A 輪融資中募得 2,000 萬美元。 在新一輪融資中，Sharp2 作為全球領先電子裝置及顯示器製造商參投，成為該公司的投資者。 除了 Sharp 之外，現有的投資者還包括 Salvia 及 Vsquared Ventures。



OQmented 為科技公司和眼鏡製造商提供支援，建立極具特色全場景可穿戴增強或混合現實眼鏡。 為此，該初創公司利用鐳射束掃描，開發超小型 MEMS 光束引擎。 該項技術極具競爭力，同時具備多項優勢：更低能耗、更小尺寸、更高亮度與對比度，以及卓越顯示效果。 所有特點皆符合適合戶外使用的輕量消費級 AR 眼鏡要求。 據科技研究及諮詢公司 Gartner 預測， 2026 年頭戴式顯示裝置的需求將迎來猛增，憑藉「更低成本、能耗及更小尺寸」促進 MEMS 鏡片的滲透率。3 與 Sharp 的戰略合作將加強 OQmented 成為消費級加強現實眼鏡的關鍵推動者。 OQmented 在 LBS 微型顯示器的獨有知識產權及專業知識，與 Sharp 的電子裝置及顯示器製造技術形成協同。 是次合作為 OQmented 的即插即玩解決方案提供高完成度光束引擎，並便於集成。

OQmented 的聯席行政總裁及聯席創始人 Thomas von Wantoch 表示：「大型科技公司及其他從業者競逐最終能取代智能手機的消費級 AR 眼鏡。 我們的產品需求旺盛，並且我們將利用 A 輪募得資金加快向市場推出我們的光束引擎。 我們非常高興 Sharp 成為了我們的戰略投資者。Sharp 擁有豐富經驗，是規模數一數二的顯示器及電子裝置供應商之一。 我們的獨特合作融入了龐大專業知識，令我們可以向客戶提供無可比擬的一站式解決方案：集成 MEMS 的光束引擎、電子及鐳射。 這鞏固我們作為加強及混合現實市場關鍵賦能者的地位。」

Sharp Devices Europe GmbH 總裁 David Woodward 發出評論：「我們期盼加快與 OQmented 的合作，兌現發展中的全時可穿戴加強及混合現實眼鏡市場，以及最終得益於 OQmented 引領的關鍵技術與創新的差異化市場。 Thomas 和 Ulrich 主導一間快速發展的初創公司，以及由極具自發性員工組成的成長型團隊，彰顯了領先的前沿創新。 我們非常高興可充分運用 OQmented 與 Sharp 自身技術和裝置工業化之間的協同效應。」

OQmented 由 Thomas von Wantoch 和 Ulrich Hofmann 博士在 2018 年創立。 公司已發展成擁有一支由 80 人組成的團隊，在全球設有五個辦事處，並計劃擴大辦公室和實驗室空間。 除此之外，OQmented 擬聘請多名關鍵員工，加強其業務發展團隊銜接美國與亞洲市場。

關於 OQmented

OQmented 是一間深度科技公司，為加強及混合現實裝置開發及銷售超小型 LBS 顯示器，以及支援流動及固定應用程式的最頂尖 3D 傳感解決方案。 公司提供完整解決方案，包括內部研發的 ASIC ，可高度定制並優化與 OQmented MEMS 鏡片的適配。 獨有的 Lissajous 掃描模式融合了真空封裝技術和專有電子、算法及軟件，使新產品適用於消費、汽車及各種其他行業；公司豐富的專業知識與知識產權，帶來了多項競爭優勢。 憑藉 MEMS 製造經驗，OQmented 有效採用適宜大規模生產的設計。 如欲了解更多資訊，請前往 www.oqmented.com 。

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1 微機電系統

2 Sharp Corporation 透過其附屬公司 Sharp Devices Europe GmbH 投資該公司

3 Gartner 報告：Gartner，新興技術：三大 MEMS 技術加強元宇宙用戶體驗，Stacey Yin，2023 年 2 月 14 日

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