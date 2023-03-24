CBL International Limited – 宣布首次公開招股定價為 13,300,000 美元

/EIN News/ -- 馬來西亞吉隆坡, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBL International Limited 連同其全資子公司（「CBL International」或「公司」）是一家知名船用燃料物流公司，目前專注於亞太地區，為船舶燃油補給提供一站式解決方案。CBL International 今天宣布首次公開招股 3,325,000 股普通股（「股份」），定價為每股 4 美元，總發售規模約為 1,330 萬美元，假設承銷商不行使其超額 - 購買額外股份的配股選擇權。股票將於美國東部時間 2023 年 3 月 23 日在 Nasdaq Capital Market 開始交易，股票代碼為 「BANL」。根據慣例成交條件，本次招股預計將於 2023 年 3 月 24 日結束。

公司已授予承銷商 45 天的選擇權，以按首次公開招股價格減去承銷折扣後的價格購買最多 498,750 股額外股份，以彌補超額配售。如果承銷商行使全額購買額外股份的選擇權，此次招股的總收益預計約為 1,530 萬美元。

本公司擬將招股所得款項淨額用於 (i) 擴大本地供應商的數量以增強其競爭力以及增加在新加坡和韓國市場提供的服務選擇； (ii) 進一步增加公司在現有市場的業務市場份額；(iii) 以現金抵押與金融機構進行貿易融資活動，從而為進一步獲得銀行融資創造交易記錄，以促進公司業務增長；(iv) 採購和開發中央管理資訊系統，以加強公司的日常管控和資金管理；(v) 其他流動資本和一般公司用途。

Pacific Century Securities, LLC 擔任此次招股的牽頭賬簿管理人。Loeb & Loeb LLP 擔任公司的法律顧問，The Crone Law Group, P.C. 擔任 Pacific Century Securities, LLC 的法律顧問。

與本次招股相關的 F-1 表（文件編號 333-267077）的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），並於 2023 年 3 月 22 日由 SEC 宣布生效。本次招股僅透過構成有效註冊聲明一部分的招股章程進行。與本次招股相關的招股章程副本可從 Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377 或透過電郵 yao@pcsecurities.us 獲取。此外，可透過 SEC 網站 www.sec.gov 獲取與本次招股相關的招股章程副本。

本新聞稿不構成出售要約或購買本文所述證券的要約邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前，不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券，此類要約、招攬或出售在此之前均屬非法行為 。

關於 CBL International Limited

我們是燃油補給行業的燃油補給服務商，總部位於馬來西亞。我們專注於根據要求的國際標準以具有競爭力的價格提供船用燃料，並在與客戶約定的港口提供及時的交付服務。多年來，憑藉我們經驗豐富的管理團隊，我們建立了廣泛的供應網絡，為我們的客戶提供更多選擇和靈活性，以滿足他們的船舶加油要求。我們的供應網絡專注於擴大我們的服務地點，覆蓋亞太地區多地港口，包括但不限於韓國、中國、台灣、香港、馬來西亞、新加坡、菲律賓和泰國。展望未來，我們打算分配更多資源以進一步擴大我們的供應網絡，持續提升市場份額。

前瞻性聲明

本公告中的若干聲明為前瞻性聲明，包括但不限於公司的擬議發行。該等前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測，包括預期招股將順利完成。投資者可透過「可能」、「可以」、「將」、「應該」、「會」、「預期」、「計劃」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「推測」或「繼續」等詞語或短語或該等術語或其他類似術語的否定形式來識別該等前瞻性聲明。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或預期的變化，法律可能要求的除外。儘管公司認為該等前瞻性聲明中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素。

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Pacific Century Securities LLC

Yao Zhang

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CBL International Limited

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