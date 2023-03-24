Curia 与 Corning 合作推进生物制药连续流开发及生产计划

此次合作标志着 Corning G1 生产系统的首次全球安装，以支持使用本质上更安全的流动化学技术进行更高质量的 API-化学生产

/EIN News/ -- 纽约州奥尔巴尼, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 流的合同研究、开发及制造企业 Curia 今天宣布与 Corning Incorporated 合作，在全球范围内扩大和加快化学和生物制药行业的连续流开发和生产计划。与 Corning Advanced-Flow™ 反应器 (AFR) 团队的合作包括首次安装 Corning 的 G1 生产系统，该系统为活性药物成分 (Active Pharmaceutical Ingredient, API) 的连续工业生产而设计。



连续流化学对于医药中间体和原料药的开发和生产至关重要，与传统的批量加工相比具有优势。它是一种本质上更安全的技术，能提供更快、更稳定的材料生产，对所需产品的选择性更高。

“药物开发和生产的创新要求高速的同时具备安全性，”Curia 研发部总裁 Christopher Conway 表示。“在我们奥尔巴尼工厂实施 Corning 的 G1 生产反应器，扩大了我们提供可扩展解决方案的能力，可满足制药业面临的复杂的开发和生产要求。利用先进的技术和标准化的工作流程，Curia 在全球范围内提供从有针对性开发到商业规模的连续流化学。”

G1 生产反应器包括一套更新的配料线和控制装置，能够实现连续操作并符合 cGMP 标准。

Corning Advanced-Flow 反应器业务总监 Alessandra Vizza 表示：“与像 Curia 这样专注于创新的公司合作将有助于推动化学加工行业的进步。”“Corning G1 生产系统的实施可以带来一系列好处。该系统是一种本质上更安全的技术，将帮助 Curia 通过更高质量的化学品和 API 加工缩短上市时间，提高化学品和 API 合成的效率，并降低生产成本”。

Vizza 表示：“此外，Corning 的 AFR 技术在节省空间、节约能源和减少废物方面的优势可帮助客户减少其生产业务对环境的影响--随着该领域在美国和世界各地的发展势头不断增强，这是一个关键特征。”

Curia 的专业知识和全球设施网络与 Corning 的连续流技术相结合，可以帮助提高业务效率，并最终改善患者的生活。

关于 Curia

Curia 是一家一流的合同研究、开发及制造企业，为医药及生物制药客户提供从研发到商业化生产的产品及服务。Curia 在美国、欧洲和亚洲 29 处业务所在地有近 4,000 名员工，帮助其客户实现将求知欲的愿景转化为得治愈的成果。如需了解更多信息，请访问 CuriaGlobal.com。

关于 Corning Incorporated

Corning (www.corning.com) 是全球材料科学的创新领导者之一，历经 170 年，不断发明改变人们生活的产品。Corning 运用其在玻璃科学、陶瓷科学及光学物理学方面无可比拟的专业知识，以及深厚的制造和工程能力，开发出改变行业并改善人们生活的类别定义产品。Corning 的成功来自于对研发及工程的持续投资，材料和工艺创新的独特结合，以及与全球行业领导者客户的深厚信任关系。Corning 拥有多元化的业务范围和良好的协作能力，使其能够不断发展以满足不断变化的市场需求，同时也帮助其客户在充满活力的行业中抓住新机遇。如今，Corning 的市场包括光通信、移动消费电子、显示器、汽车、太阳能、半导体及生命科学。

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