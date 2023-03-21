在2023年“我们的海洋”会议上，民间社会团体共同发起《全球渔业透明度宪章》

渔业透明度联盟启动《宪章》，提出全新的路线图以推动世界各地的海洋治理。

/EIN News/ -- 巴拿马巴拿马城, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由民间社会组织组成的新国际社区 渔业透明度联盟 （The Coalition for Fisheries Transparency）今日推出了 《全球渔业透明度宪章》 。《宪章》指出了打击渔业管理不善、非法捕捞和海上侵犯人权行为亟需的最重要政策优先事项。世界各地的专家、部长和国际组织及企业的代表于本周星期四和星期五在巴拿马举行的 “我们的海洋”（Our Ocean）大会 上共同讨论了《全球渔业透明度宪章》的诸多益处。该会议是为各国、民间社团和工业界举行的一次年度大会，旨在宣布保护世界海洋的重大行动。



加纳渔业和水产发展部长Mavis Hawa Koomson阁下表示：“加纳充分认识到透明度在打击非法捕捞以保护生计和向我们的沿海社区提供食品保障方面 所发挥的关键作用。过去一年，加纳在终结那些助长在我们水域非法捕鱼的有害捕捞做法方面取得了重大进展，我们现在正努力为保持加纳渔业透明度作出更大努力。”

美国国务院海洋、渔业和极地事务副助理秘书Maxine Burkett教授强调了美国如何在提高全球渔业透明度方面发挥主导作用。

她说：“去年，拜登总统发表了一份《国家安全备忘录》，承认透明度对于打击非法、不报告和不管制（IUU）的捕捞活动及相关强迫劳动行为的重要性。通过加强生产型信息共享，《全球渔业透明度宪章》将成为美国政府通过改善渔业和海洋治理、加强执法工作和提高在全球结束IUU捕捞的雄心来终结IUU捕捞活动的重要补充。”

此外，诸如 渔业透明度倡议（FiTI）等 全球伙伴关系倡议强调，必须进行平等的多利益相关方合作，以提高沿海国家和地区的透明度，实现可持续管理的海洋渔业发展面貌。

国际渔业透明度（FiTI）倡议理事会主席Valeria Merino博士表示：“鉴于渔业治理的复杂性，我们需要开展多项透明度工作，以应对不可持续海洋渔业的各种挑战，例如过度捕捞、IUU捕捞、不平等获取渔业资源和不公平惠益分享。《全球渔业透明度宪章》的十项原则认识到亟需对渔业透明度采取一种全面、协调的处置办法，并有可能通过动员民间社会组织确保海洋捕捞活动合法、合理且可持续，以此支持FiTI等现有的全球努力。”

最后，Seafood Legacy（日本）首席执行官暨渔业透明度联盟指导委员会成员Wakao Hanaoka先生强调了民间社会最大限度地发挥集体影响以提高透明度的作用。他解释道：“我们加入渔业透明度联盟代表了国际社会的声音，这使我们能够加强和扩大自身在海产品行业和政府中的努力，以实现我们助力日本成为环境可持续性和社会责任方面之全球领导者的目标。”

《全球渔业透明度宪章》提出了一个新的路线图，通过制定一套既有效又可由参与渔业治理和管理的所有利益相关方实现的倡导原则，推动国际海洋治理。

渔业透明度联盟总监Maisie Pigeon评论道：“民间社会组织的持续宣传工作对于改善国际渔业治理以及保护海洋和依赖海洋资源的人民至关重要。”她总结道：“联盟的使命是通过支持联盟成员制定联合战略，协调和加强多方努力，并最终弥合渔业治理中的透明度政策差距，实现向提高渔业透明度的紧急转变。”

渔业透明度联盟通过世界各地的民间社会组织，呼吁各国政府在立法和实践中应用《宪章》的各项原则。