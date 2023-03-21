越南大叻入选吉尼斯世界纪录的最大转经筒震惊万千游客

/EIN News/ -- 越南大叻, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 地处越南大叻Samten Hills文化和精神旅游综合体的巨型转经筒“Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek”于2023年3月11日正式落成，获吉尼斯世界纪录认证为世界上最大的转经筒。

转经筒由纯铜打造，通体镶嵌24K黄金，重200吨，高37.22米，直径16.53米。这座建筑奇迹设计独特，尺寸庞大，恢弘气势吸引全球游客来访。转经筒雕刻细节错综复杂，色彩绚丽夺目，周围群山环绕，森林景观郁葱，一派宁静祥和的禅意氛围，激发人们的无限反思与冥想。

获得吉尼斯世界纪录的认可，有力地向世界宣传了Samten Hills Dalat的金刚乘佛教（Vajrayana Buddhist）精神综合体中的大佛转经筒以及林同（Lam Dong）省的旖旎风光。凭借此项荣誉，Samten Hills Dalat成为越南、印度和许多其他国家及地区睦邻友好、和平外交的象征。

Samten Hills Dalat的金刚乘佛教场所是一座造型罕见、结构独特、极富文化寓意的建筑。这座建筑融汇尼泊尔画家笔下的古老艺术。每根线条、每幅图案都蕴含艺术家的专注与身心结合，承载着深刻而神秘的佛门意境。

游客们徜徉其间，可欣赏到美丽的佛像、菩萨和僧伽画作。这些画作细节精致，与众不同，与喜马拉雅山画家流派和越南李朝时期艺术家的画风有异曲同工之妙。该建筑还有助于促进当地的社会经济发展，创造就业机会，并增加居民的收入。

许多当地政要、宗教领袖和文化爱好者都出席了落成仪式。继吉尼斯世界纪录官方宣布之后，一块纪念牌匾耸立而起，记录了这座巨型转经筒的由来。Samten Hills Dalat的代表表示：“这里的精神文化综合体颇受越南佛教社区的关注。Samten Hills Dalat拥有世界上最大的转经筒，还负责创造一处精神文化场所，复兴历史洪流，并在构建场所方面留下越南在几个世纪前李朝时期的鼎盛遗产。迄今为止，这些遗产传承仍然对越南人民的精神生活具有极高价值。”

越南祖国阵线中央委员会副主席Nguyen Huu Dzung先生表示：“越南是地理条件优渥、佛教流派全面融合的国家之一。有南北佛教、禅宗、净土宗和密宗，包括金刚乘佛教。此外，越南佛教还发展出独特的教派，有些只在越南仅存，如Truc Lam Yen Tu禅宗和Mendicant佛教。这些教派相互依存、互补共生，秉持良好的价值观，向人们传递真、善、美。”

这座规模最大的转经筒和Samten Hills Dalat现已向公众开放。欢迎游客到访，亲身体验这份美丽与祥和。有些游客或许心怀虔诚，希冀接受越南文化和精神底蕴的洗礼，纵览大叻郁葱的绿色植被和令人惊叹的自然景观，此处无疑是一处完美的目的地。

关于Samten Hills Dalat

Samten Hills Dalat是一处融汇精神、思想和身体的综合目的地，地处越南林同省Don Duong区Tu Tra公社Kambute村。在传统喜马拉雅文化的启发之下，Samten Hills Dalat的中心是由倍受尊崇的Drubwang Sonam Jorfel创立的金刚乘佛教场所。他是一位德高望重的僧侣，从印度拉达克彼佛净土远涉到越南。在林同省越南佛教协会的支持下，Drubwang Sonam Jorfel高僧及其学生为Vajrayana Buddhism Drikung Kagyu Samten Ling Vietnam创建了一处文化和精神场所。联合国教科文组织协会越南联盟认可该场所为金刚乘佛教文化场所。

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