L’importanza del Business English per fare carriera e fare affari

Eine andere Sprache zu sprechen, bedeutet, eine zweite Seele zu besitzen - Conoscere una seconda lingua significa possedere una seconda anima - To have another language is to possess a second soul” — Karl der Große

MILANO, LOMBARDIA, ITALIA, March 22, 2023 /EINPresswire.com/ -- Vi sono dati che indicano la crescita dell’importanza della lingua inglese. E quindi la necessità dell’inglese commerciale per la carriera.

Secondo il World Economic Forum l'inglese è la lingua ufficiale più utilizzata al mondo, mentre il governo Britannico indica che sono 19 i paesi ove la maggioranza della popolazione è madrelingua inglese.

World Atlas conferma, poi, che l'inglese è la lingua ufficiale di 59 paesi sovrani, rendendola la lingua ufficiale più popolare al mondo. Di questi paesi, 24 si trovano in Africa, 16 nelle Americhe, 12 in Oceania, 4 in Asia e 3 in Europa.

Infine, Harvard Business Review, nel suo fondamentale articolo “Global Business Speaks English" di Tsedal Neeley ci confermava già nel 2012 che l'inglese è la lingua globale degli affari per 1,75 miliardi di persone parlanti inglese ad un livello utile, ovvero uno su quattro di noi.

C’è di che riflettere per tutte le persone che occupano ruoli manageriali in azienda o in altre organizzazioni strutturate, come lo sono l’amministrazione pubblica o le organizzazioni no profit e ONG. In questi contesti, sta diventando sempre più comune l’uso del Business English, che è di fatto diventata la lingua franca nelle attività commerciali a livello mondiale. Sempre più imprese stanno adottando l’inglese come lingua ufficiale degli affari, in tutte le zone del mondo ove operano, anche in quelle che hanno sede in nazioni non anglofone. Per ragioni pratiche di convenienza e di efficacia, ma anche per ridurre i costi gestionali a livello globale.

Ciò ci riporta alla affermazione iniziale, e la domanda che ci potremmo fare, cioè se è ancora possibile fare carriera, o concludere affari, senza parlare correntemente il Business English, e la risposta è sì.

È possibile In realtà minori che non fanno export e non sono internazionali, in queste è ancora possibile. Per un manager o un professionista, tuttavia, è un mercato del lavoro ristretto, perché un inglese fluido e contestualizzato con l’attività aziendale è sempre più vitale per essere competitivi, anche dal punto di vista della propria carriera.

Siamo in un mondo globalizzato, dove l’interazione con imprese estere è ormai all’ordine del giorno. E pur volendo competere a livello locale, non è affatto detto che tramite attività commerciali online e magari anche e-commerce non ci arrivino richieste dall’estero, come hanno scoperto molti nostri artigiani. Opportunità di fare commercio con prodotti italiani, ma anche la possibilità di vendere servizi qui in Italia. Pensiamo per esempio alle nostre città d’arte e lo sviluppo dell’agriturismo.

Quindi il manager che vuole fare carriera, il professionista che opera all’internazionale, l’operatore che ha clienti provenienti dall’estero, l’artigiano che fa export, e tanti altri professionisti del commercio, perché privarsi di opportunità?

Allpolyglot: corsi di Business English professionali.

Imparare l’inglese è quasi diventato un dovere, a cui è difficile sfuggire, per manager, imprenditori, professionisti, operatori ed artigiani. Non basta però l’inglese scolastico, e nemmeno il General English, no, non è più sufficiente nel mondo degli affari e del commercio.

Un corso standard di lingua offre competenze di base relative al dialogo, alla comprensione, alla scrittura e lettura. Ma il livello di vocabolario potrebbe non essere sufficiente per sostenere conversazioni lavorative, men che meno se approfondite o di tipo tecnico. Essere in grado di argomentare la validità del proprio prodotto o servizio, in inglese, è una cosa che vi tenta, vero?

Questo vale per l’ufficio, come per la fiera di settore, per l’evento tematico o aziendale, per l’agriturismo, per il pescatore del mercato ittico di Gallipoli e per la guida turistica a Ercolano. Per ciò che riguarda il mondo aziendale va anche aggiunto che circa il 60% delle persone afferma di utilizzare l’inglese in ufficio, ma hanno una conoscenza solo a livello colloquiale, poco efficace in ambito professionale.

A parte i casi specifici già menzionati, è chiaro che sono i manager orientati alla carriera, oggi più sensibili alla necessità di sviluppare le loro skill linguistiche.

Allpolyglot si inserisce in questo contesto con il suo metodo di Business English One to One, ideato per supportare i manager e i professionisti nell'avanzamento della loro carriera, proponendo il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione e competenze manageriali in inglese.

Imparare l'inglese commerciale può aiutare a connettersi con professionisti di tutto il mondo, espandendo la propria rete professionale. Ciò permette di creare nuove relazioni commerciali, scoprire nuove opportunità di lavoro e ampliare la conoscenza di diverse culture e mercati.

Per imparare l'inglese commerciale in modo efficace, Allpolyglot offre il suo metodo, con corsi personalizzati adattati alle esigenze di ogni singolo studente. Manager e liberi professionisti hanno poco tempo a disposizione, pertanto i corsi sono strutturati one-to-one, garantendo una maggiore flessibilità e personalizzazione del programma di studio. In questo modo, gli allievi possono imparare il Business English in modo rapido e mirato, concentrandosi sulle loro abilità linguistiche, quelle che più necessitano di essere perfezionate. Grazie alla modalità di insegnamento one-to-one, i corsi sono organizzati su misura, in modo semplice ed efficiente, fornendo un'esperienza di apprendimento altamente personalizzata.

Teacher certificati CELTA con esperienza manageriale.

Allpolyglot è una scuola di alto livello che impone elevati standard qualitativi ai propri insegnanti di inglese. Ognuno è altamente qualificato, possiede la certificazione CELTA, rilasciata da Cambridge Assessment English dell’Università di Cambridge.

Tutti gli insegnanti proposti hanno esperienza manageriale maturata in ambiti come l'import/export, il commercio internazionale e altri settori specialistici, che consente loro di insegnare l'inglese applicato a situazioni molto pratiche e reali, ed anche specifiche. In questo modo, gli allievi sono in grado di acquisire competenze linguistiche in inglese altamente specializzate e di applicarle con successo nella loro attività professionale.

