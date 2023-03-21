للعام الثالث على التوالي... "راية لخدمات مراكز الاتصالات" ضمن قائمة أفضل 100 شركة حول العالم في مجال التعهيد
إنه شرف لنا أن يتم اختيارنا لثلاث سنوات على التوالي في هذه القائمة البارزة. وهذا يعزز مكانتنا كأحد أكبر رواد خدمات التعهيد وتجربة العملاء التي تُقدم بأعلى جودة للخدمة وأحدث الحلول التكنولوجية”EGYPT, March 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- للسنة الثالثة على التوالي، أدرجت الجمعية الدولية لمحترفي التعهيد® (IAOP) – وهي منظمة عالمية لتحديد المعايير الخاصة بصناعة التعهيد ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية – شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ضمن قائمة أبرز الشركات العالمية بصناعة التعهيد Global Outsourcing 100®. وتعتبر قائمة Global Outsourcing 100 السنوية واحدة من أبرز التصنيفات التي تكرِّم أفضل مزودي خدمات التعهيد والمستشارين في العالم.
— أحمد أبو العز، الرئيس التنفيذي لـRAYA CX
ويعد اختيار RAYA CX من بين أفضل مزودي خدمات التعهيد في العالم للسنة الثالثة على التوالي تأكيداً على جهود الشركة في تعزيز الصناعة، وتقديم خدمة عملاء فائقة، وتحقيق التحول الرقمي، واعترافاً بموقعها الريادي العالمي في مجال تجربة العملاء.
يذكر أنه تقييم الشركات التي تنضم إلى قائمة Global Outsourcing 100 يراعي أربعة أبعاد أساسية؛ وهي محفظة العملاء ومستوى رضاهم عن خدمات الشركة، والجوائز والشهادات، وبرامج الابتكار، والمسؤولية المجتمعية للشركات (CSR). وبالفعل تتمتع راية لخدمات مراكز الاتصالات بحضور بارز على مستوى الفئات الأربعة.
وجدير بالذكر أن عدد كبير من العملاء قد أشادوا بأداء شركة RAYA CX من خلال هذا التقييم، وقد ألمحوا إلى إبقاء الشركة على مستوى عالٍ من خدمة العملاء في جميع الصناعات. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على شهادات وجوائز مثل شهادة COPC للعام الخامس عشر على التوالي وجوائز CX Live لأفضل أداء تشغيلي في مجال تجربة العملاء، والميدالية الذهبية GCX 22 لأفضل استراتيجية للتحول الرقمي. كما أطلقت برامج مبتكرة مثل تطبيق جوال خاص للموظف وبرامج تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التي تسمح لعملاء الشركات المتعاملة معها بالحصول على درجة كبيرة من الجودة في الخدمات المقدمة وفهم احتياجات العميل في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، دور الشركة وبرامجها الخاصة للتنمية المجتمعية، تلك التي ركزت على البيئة وتنمية المجتمع.
وقد أوضحت الرئيسة التنفيذية لـ IAOP، ديبي هاميل أنه في ظل التحديات وتفاقم الأزمات في العام الماضي، أثبتت الشركات المدرجة في قائمة Global Outsourcing 100 لعام ٢٠٢٣ استطاعتها الانتصار على كل هذه الظروف الصعبة. وأضافت: "نحن نفتخر بشكل خاص بهذه المؤسسات التي سعت إلى التفوق والابتكار في ظل الظروف غير المسبوقة. تهانينا لشركة RAYA CX على استمرارها من بين أفضل الشركات في هذا العالم".
يذكر أن عملية التقييم تعتمد على تحكيم دقيق ينطوي على فحص محايد من قبل لجنة مستقلة من أعضاء العملاء في IAOP الذين لديهم خبرة كبيرة في اختيار مزودي خدمات التعهيد والمستشارين لمؤسساتهم.
وقد ترأس لجنة الحكام لعام 2023 المدير التنفيذي لـ IAOP، ديبي هاميل، وتضمنت اللجنة دانيال بيمبورن، وهو أستاذ بمدرسة فرانكفورت للمالية والإدارة، وماري لويس، وهي مديرة سابقة في قسم إدارة سلاسل الإمداد والتوريد بشركة T-Mobile، وهايكو جيرالد، أستاذ في جامعة Neu-Ulm للعلوم التطبيقية، ومارك زاميت، وهو مدير كبير سابق لتقييمات الأمن العالمية في شركة CIGNA، ومارك شرمرهورن، وهو مدير إدارة الموردين في Docusign، ومايكل ناكاراتو، وهو رئيس قطاع في شركة Transamerica.
وأعرب أحمد أبو العز، الرئيس التنفيذي لـ RAYA CX، عن اعتزازه بإدراج راية في القائمة البارزة قائلاً: "نحن سعداء للغاية بأن نكون من بين أفضل مقدمي خدمات التعهيد في جميع أنحاء العالم". وأضاف: "إنه شرف لنا أن يتم اختيارنا لثلاث سنوات على التوالي في هذه القائمة البارزة. وهذا يعزز مكانتنا كأحد أكبر رواد خدمات التعهيد وتجربة العملاء التي تُقدم بأعلى جودة للخدمة وأحدث الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات المستمرة وإنشاء تجارب رائعة للعملاء، خاصة خلال هذه الأوقات الصعبة".
فقد أثبتت الأشهر الماضية نجاحًا لـ RAYA CX حيث تم اختيارها كأحد أبرز 50 شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفاز روبوت الدردشة للشركة الملقب بـ RAY بجائزة أفضل استخدام لرؤى وملاحظات العملاء في جوائز تجربة العملاء في الخليج في دبي في هذا العام.
حول IAOP
تأسست IAOP في عام 2005، وهي جمعية عالمية تجمع العملاء والموردين والمستشارين في بيئة تعاونية قائمة على تعزيز المعرفة والتطوير المهني والتنظيمي لصناعة التعهيد والتعريف بالصناعة من أجل تحسين نماذج الخدمات والنتائج.
حول RAYA CX
تقدم RAYA CX دعماً متطورا من الجيل التالي لتجربة عملاء استثنائية نيابةً عن عملائها في العديد من القطاعات المختلفة. منذ عام 2001، كانت RAYA CX شريك تجربة العملاء ومزود الخدمات العالمي لشركات فورتشن 1000 في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. من خلال تقديم حلول تعهيد متكاملة بأكثر من ١٥ لغة من ١٤ فرعاً تقع في كل من القاهرة والغردقة بجمهورية مصر العربية، ودبي بالإمارات العربية المتحدة؛ والرياض والخبر بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ووارسو ببولندا، بالاستناد إلى تكنولوجيا متطورة وجهود التحسين المستمر والمبتكر لجميع خدماتها.
Mina Habib
Raya CX
+20 121 111 2065
mina_habib@rayacx.com