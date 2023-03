Walliance sbarca in Spagna: online i prodotti finanziamento per i developer immobiliari

Walliance lancia la propria piattaforma anche in Spagna offrendo sin da subito sul mercato iberico i propri prodotti di finanziamento per le PMI

MILANO, ITALIA, March 17, 2023 / EINPresswire.com / -- La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Questo si tradurrà nella possibilità per i portali di crowdinvesting di offrire i propri prodotti di investimento in tutta Europa, senza dover ricevere una specifica licenza nazionale.Walliance, in attesa di ricevere tale autorizzazione europea, lancia la propria piattaforma anche in Spagna, offrendo sin da subito sul mercato iberico i propri prodotti di finanziamento dedicati oggi alle PMI che si occupano di sviluppo immobiliare, per raccolte di capitale fino a 5 milioni di euro.Dopo più cinque anni di attività in Italia, e l'espansione in Francia nel 2020, Walliance si prepara a conquistare un altro importante mercato europeo. Quello spagnolo costituisce infatti una grande opportunità: il Paese ha rappresentato uno dei mercati immobiliari più dinamici d'Europa negli ultimi anni. Nel corso del 2021, il real estate crowdfunding in particolare ha realizzato in Spagna investimenti record, pari a oltre 60 milioni di euro, che lo hanno portato a posizionarsi come la tipologia di crowdfunding più rilevante.Giacomo Bertoldi, CEO di Walliance, commenta “La decisione di espanderci sul mercato iberico si posizione in un particolare momento storico per il crowdfunding europeo, in forza della vicinissima, e attesissima, entrata in vigore del regolamento UE n. 2020/1503 sugli European Crowdfunding Service Providers in Italia. Vogliamo iniziare a porre le giuste basi per una crescita importante nel nuovo Paese, anticipando con l’offerta dei prodotti di finanziamento, la possibilità di poter operare come piattaforma di investimento.Questa “campagna iberica” accade anche in concomitanza dell’imminente lancio in piattaforma della prima campagna di raccolta in Francia, con un progetto a Parigi, in Rue Marcadet, e il prossimo primo lancio di uno sviluppo in Spagna, vicino a Barcellona.Walliance è pronta per affrontare questa nuova sfida e per consolidare la sua posizione di leader del settore della finanza alternativa per gli sviluppatori immobiliari in Europa, rafforzando la sua presenza anche con attività di M&A su cui il gruppo sta lavorando”.