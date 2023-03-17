福恒中药患者成功案例：张医师的止咳汤可治疗新冠，新冠后遗症、流感和普通感冒等多种疾病引起的咳嗽
看到止咳汤对于我的患者如此有效，我很欣慰。止咳汤不仅增强患者的免疫系统，而且还改善他们的整体健康状况。止咳汤的抗炎、抗菌和抗病毒特性可以帮助患者有效抵抗感染并加速康复。”SANTA CLARA , CALIFORNIA, UNITIED STATES , March 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- 加利福尼亚州圣克拉拉，2023年3月17日 -- 传统中医（TCM）诊所福恒中药（Fuheng Herbs) 今日公布了其患者因新冠、新冠后遗症、流感和普通感冒等多种疾病引起的咳嗽得到康复的成功案例。其成功有效治疗的关键在于张医师将独特的中药配方制成的特效止咳汤(ZHI KE TANG)。患者报告称，在服用福恒牌止咳汤2至7天内迅速恢复。居住在硅谷地区或湾区的患者可在位于加利福尼亚州圣克拉拉市霍姆斯特德路3595号的福恒中药店买到止咳汤。该地区之外人士可通过福恒中药网 www.fuhengherbs.com 轻松在线订购。也可以通过拨打订购热线: (877) 800-8588 进行电话订购。
— 张医师
福恒中药创始人张大龙医师表示： “看到止咳汤对于我的患者如此有效，我很欣慰。止咳汤不仅增强患者的免疫系统，而且还改善他们的整体健康状况。止咳汤的抗炎、抗菌和抗病毒特性可以帮助患者有效抵抗感染并加速康复。”
患者讲述其成功案例：
Nicole Pan虽从新冠感染中康复，但在此之后，她持续干咳了很久，尤其是在夜间。连续了两周，干咳不仅影响了她的睡眠，也影响了她丈夫的睡眠。Nicole说：“我丈夫帮忙找到了解决办法，因为他找到了张医师。在服用张医师的止咳汤两天后，我的干咳症状明显减轻。几天内，我的咳嗽就完全消失了。我和我丈夫终于得到了优质睡眠。因为张医师的止咳汤
非常有效，我很快就从新冠后遗症中恢复。这是一个奇迹。我妈妈最近也成了张医师的患者。我要向所有人强烈推荐张医师。”
Mingyu Chong在2022年9月感染了新冠。尽管她在7天内就从新冠中恢复，但却经历了近五个月的日夜咳嗽，且伴有痰和粘液。她服用了各种止咳药、止咳糖浆，但都没有效果。在服用张医师的止咳汤两天后，她的病情大为好转。她说：“今天是我服用张医师止咳汤的第四天，我几乎100%恢复了。张医师的止咳汤太神奇了。谢谢你，张医师。”
Jennifer咳嗽了好几周，还伴有痰和粘液。她的咳嗽是由鼻窦炎引起的。在服用张医师的止咳汤两天后，咳嗽完全停止，痰和粘液都消失了。“我不敢相信张医师的止咳汤能够如此迅速地帮助我从数周的久咳中恢复过来。感谢张医师的止咳汤，我的鼻窦炎也同时得到了治疗。这真是太了不
起了。”
关于张大龙医师(LAc)
张医师来自一个有百年悠久历史（五代人）的医生世家。张医师的专长包括临床诊断、能量疗法和针灸。他治疗各种疾病，如脊柱错位、急性和慢性疼痛、不孕症、高血压、糖尿病、新冠后遗症等。他最近开设了自己的中草药旗舰店，全天为硅谷社区的患者提供罐装中药汤剂、中成药补充剂和中草药配方以及参茸滋补品, 在全球经销和发售1,500多种中草药产品。如需更多信息，请访问 www.fuhengherbs.com。
Dalong Zhang
Fuheng Herbs Inc.
+1 626-362-7206
dalongzhang@fuhengherbs.com
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