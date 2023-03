CoinsPaid Afirma Que 2022 Foi Repleto de Novas Alturas

TALLINN, ESTONIA, March 16, 2023 / EINPresswire.com / -- A CoinsPaid , o principal ecossistema de pagamento com criptomoedas compartilhou seu relatório anual, lançando luz sobre as principais realizações de 2022. Até o final de 2022, a empresa processou 19 bilhões de euros em cripto, enquanto o número total de transações processadas chegou a 34 milhões. Um crescimento trimestral constante no volume de processamento prova que não há diminuição do interesse em pagamentos de cripto entre as empresas.Pelo contrário, apesar da tendência de baixa que exerce muita pressão sobre a indústria, a CoinsPaid integrou 182 novos comerciantes em vários setores. Mirai Flights, a empresa integrada em 2022, já registrou um aumento de 30% na receita, entre outros benefícios.Ao longo de 2022, a CoinsPaid se tornou uma empresa multiprodutos e realizou uma grande reformulação de marca para celebrar seu novo status. A equipe de produtos composta por mais de 100 pessoas fez uma série de melhorias significativas no trabalho da CryptoProcessing.com e da Carteira de Negócios. O número de incidentes de produção diminuiu 9,5 vezes, enquanto as despesas de rede foram reduzidas em 7 vezes. Ao longo de 2022, a empresa também esteve focada no desenvolvimento de um agregador de liquidez, algumas grandes integrações de SaaS e na melhoria da carteira pessoal.A equipe da CoinsPaid cresceu exponencialmente apesar da tendência de queda do mercado de cripto e das demissões em massa que abalaram a indústria. 127 novos funcionários em 24 países se juntaram à empresa em 2022, marcando um aumento de 79% no tamanho da equipe.Em 2022, a equipe da CoinsPaid ampliou o reconhecimento da marca através de uma cobertura enorme da mídia e de uma série de eventos. 56 eventos foram participados ao longo do ano, incluindo o WOW Summit, Sigma AIBC e Web Summit. A CoinsPaid também sediou dois eventos independentes na Geórgia, visando o fortalecimento da comunidade global de TI.A divulgação da CoinsPaid apareceu na Business Insider, CNBC, Yahoo Finance, Reuters, Cointelegraph, Seeking Alpha e outros veículos de mídia de primeira linha. O alcance geral em todos os canais de comunicação ultrapassou 6,9 milhões de pessoas.Pelo terceiro ano consecutivo, a CoinsPaid tornou-se patrocinadora do clube de futebol ARIS Limassol. Graças a esta parceria, o ARIS pôde adquirir novos treinadores e melhorar a infraestrutura, enquanto a CoinsPaid conseguiu 175 fotos de marca via atividade viral e projetou mercadorias para uma loja conjunta de torcedores, enquanto várias campanhas já foram planejadas em 2023.2022 também foi importante para a equipe da CoinsPaid Media. Os editores publicaram 656 notícias, 266 artigos e colunas de especialistas, e lançaram um curso básico sobre cripto na Udemy. Pela primeira vez, a CoinsPaid Media atingiu a marca de 197.000 leitores.Leia o resumo anual completo da empresa no blog da CoinsPaid.Sobre a CoinsPaidA CoinsPaid é o principal ecossistema mundial de pagamento com criptomoedas que fornece soluções para clientes individuais e empresas. O gateway processou 34 milhões de transações no valor de 19 bilhões de euros no total. Fundada em 2019, a CoinsPaid é uma empresa licenciada e regulamentada com sua própria equipe de segurança sediada na Estônia. A empresa tem mais de 800 clientes comerciais em todo o mundo, uma estimativa de 10 milhões de usuários finais, e tem mais de 200 pessoas trabalhando no projeto em 15 países em todo o mundo.Isenção de responsabilidade. Todos os dados financeiros, estatísticos e outros relativos aos clientes/comerciantes, transações realizadas, etc., foi fornecido como agregado das atividades de todas as entidades legais que operam sob a marca CoinsPaid, especificamente: (I) Dream Finance OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kai tn 4, 10111, Estônia; (II) Dream Finance UAB, Gynejq St. 14-65, Vilnius, Lithuania e (III) Dream Finance S.A. DE C.V., 3A Calle Poniente Y, 71 Avenida Norte, Col. Escalon, edifício. Lexincorp, escritório nº 3698, San Salvador, El Salvador.