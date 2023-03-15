İstanbul'da Periyodik Kontrol Kontrolleri Arayan Müşteriler İçin Periyodik Muayene Yapacak FQC Standardı
ATASEHIR, ISTANBUL, TÜRKİYE, March 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- Önde gelen uygunluk değerlendirme kuruluşu olan FQC Standard, İstanbul'da periyodik kontrol kontrol alanında hizmet vermek için hizmet ağını genişletmiştir.
İstanbul merkezli önde gelen uygunluk değerlendirme kuruluşlardan FQC Standard, müşterilerine periyodik kontrol hizmeti vermeye başladığını ve bu alanda Türkak Akreditasyon kurumu tarafından akredite edildiğini duyurdu. Bu hizmet, kuruluşlarda kullanılan iş ekipmanın güvenli çalışmasını sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Şirketin temin ettiği periyodik denetimler, Çalışma Bakanlığı'nın yönettiği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre zorunludur.
Periyodik kontrol isteyen müşteriler tarafından FQC Standard sağlık ve güvenlik değerlendirmeleri gibi işyeri güvenliği konularını ele alan uzman bilgisi ve deneyimi ile bilinir. Risk değerlendirmesinden düzeltici eylem planı geliştirmeye, bir şantiyede veya fabrika tesislerinde çalışmaya başlamadan önce herhangi bir yönetim ekibinin nihai onayına kadar, ilgili tüm hususlar dahil olmak üzere baştan sona tüm süreci titizlikle ele alır ve gerekli tavsiyelerde bulunarak koordinasyonun sağlanmasında destek olur ve tüm koşullar uygun ise taahüt ettiği hizmeti sağlar. FQC Standard’ın tüm kadrosu iş sağlığı ve güvenliği konusunda ya iş güvenliği uzmanı yada bu alanda sürekli eğitim alan deneyimli personellerden oluşmaktadır.
FQC Standardının devreye girdiği yer burasıdır. Müşteriler mümkün olan en iyi hizmeti beklemeye ve talep etmeye başladılar. Bu nedenle şirket, İstanbul ve Türkiye'de periyodik kontrol kontrol hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri olmak için çok çalışmaktadır. Şirket, müşterilerine en üst düzeyde hizmet ve en kaliteli sonuçları sunmayı amaçlamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da periyodik kontrol kontrollerinin güvenilir sağlayıcısı olarak firmaya güvenmeye devam eden müşterileri ile dikkat çekici bir başarı hikayesi yaratmıştır.
Şirket sözcüsü şunları ekledi: "FQC standard ailesi olarak periyodik kontrol alanında verdiğimiz her hizmetin sonunda güvenli bir ekipman ile güvensiz ekipmanı ayırdığımızı, güvensiz olarak belirlediğimiz ekipmanlarla bir insanın hayatına dokunduğumuzu, belkide bir insanın yaşamını kurtardığımızın bilincinde ve sorumluluğunun farkında olarak daha fazla insanın hayatına dokunabilmek için daha fazla çalışmaya hazırız."
Şirket, müşterileri ile iletişim kuran ve konusunda uzman harika bir ekibe sahiptir. Herkes sosyal medya veya web sitesi sayfalarını kontrol ederek onlarla iletişime geçebilir.
FQC Standardı Hakkında -
FQC Standardı 2014 yılında kurulmuştur. İstanbul Ataşehir'de bulunan şirket, geniş bir Türkak Akreditasyon kapsamı ile müşterilerine periyodik kontroller alanında da hizmet sağlamaktadır.
FQC Standard, kalite yönetim sistemleri (KYS), ISO 9001: 2015 sertifikası, ISO 22000 serisi sertifikaları vb. tüm alanlarda mümkün olan en iyi uygulamalarla müşterilerinin ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayan kalite güvence hizmetleri sunmaya kendini adamıştır.
Medya İletişim
FQC Standard
+9 0216 255 55 99
info@fqcstandard.com.tr
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