أعرب 83٪ من المسلمين عن ولعهم بالمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة ، وفقا لاستطلاع TGM Research أجرته
أعرب 83٪ من المسلمين عن ولعهم بالمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة ، وفقا لاستطلاع TGM Research أجرته
يمثل هذا التداخل بين التضحية الشخصية والإيثار مشاعر قوية تعرِّف الغرض الروحي العميق لرمضان بشكل عام.”SINGAPORE, March 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- سنغافورة ، 15 مارس 2023 - أصدرت رسميا TGM Research ، وهي شركة أبحاث سوق عالمية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا ومتخصصة في جمع البيانات العالمية عبر الإنترنت وتكنولوجيا الاستبيانات المبتكرة ، استبيان TGM العالمي لرمضان 2023. يهدف هذا الاستطلاع إلى توفير نهج شامل للمشاعر والسلوك العام خلال الشهر الكريم ، من خلال البيانات التي تم جمعها من 14 دولة عبر 3 قارات.
— جريج لاسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة TGM Research
سيشارك هذا العام ما يقدر بنحو 97٪ من المسلمين في جميع أنحاء العالم في مناسك شهر رمضان. من المتوقع أن يكون رمضان 2023 مناسبة خاصة للعديد من العائلات والأفراد حيث تعود الحياة إلى حالتها "الطبيعية" ، ويتمكن أولئك الذين مروا بأوقات عصيبة بسبب الوباء بالشعور بالارتياح.
فيما يلي ملخص الأفكار الرئيسية من استبيان رمضان العالمي لعام 2023 الذي أجرته TGM:
سيكون شهر رمضان هذا العام أغلى بالنسبة لغالبية المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
قال 56٪ من المستهلكين المسلمين أنهم سيزيدون إنفاقهم خلال الشهر المبارك. إلا انهم يدركون آثار ارتفاع الطلب على الأسعار ، لذلك فهم يستخدمون ميزانية التسوق بطرق استراتيجية عندما يقترب شهر رمضان. وفقا للاستبيان ، يفضل معظم الناس شراء العناصر التي يحتاجونها قبل بداية الشهر مباشرة. يتيح لهم ذلك الاستفادة من الخصومات المتاحة أو العروض الخاصة وتحقيق أقصى استفادة من ميزانية التسوق.
إلى جانب العبادة والشعائر ، يعتبر رمضان أيضا وقتا للتأمل واكتشاف الذات وبناء المجتمعات. وفقا للاستبيان العالمي الذي أجرته TGM حول شهر رمضان 2023 ، يعتقد 98٪ من المسلمين أن شهر رمضان المبارك يساعدهم على أن يصبحوا أكثر انضباطا وإيجاد قوة الإرادة لتنفيذ التزاماتهم. وقد أفاد حوالي 70 ٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عن نيتهم في زيادة العبادة والتصدق أو المشاركة في الأعمال الخيرية خلال رمضان.
"يمثل هذا التداخل بين التضحية الشخصية والإيثار مشاعر قوية تعرِّف الغرض الروحي العميق لرمضان بشكل عام. يوفر رمضان فرصة للجميع ، بغض النظر عن الخلفية ، للتجمع معا حول القيم المشتركة والوحدة" ، يقول جريج لاسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة TGM Research. "تتجلى روح رمضان بشكل قاطع في تقريرنا ، حيث تعتبر التبرعات الخيرية الفئة الأكثر اختيارا التي يخطط الناس للإنفاق عليها في هذا الشهر".
ستحظى الراحة والملائمة بتقدير كبير في رمضان هذا العام ، حيث يتحول المستهلكون نحو التجارب الرقمية.
نظرا لأن أكثر من نصف المستجيبين أفادوا بتخصيص ميزانية أعلى لها هذا العام ، فإن سوق المنتجات الغذائية سيكون أكثر انشغالا من أي وقت مضى. أصبحت الوجبات الجاهزة شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، حيث تسهل على العائلات المشغولة الاستمتاع بوجبات كبيرة خلال الشهر المبارك دون قضاء ساعات طويلة في المطبخ. تتبنى العائلات الآسيوية هذا الاتجاه أكثر من غيرها ، حيث اختار 26 ٪ طلب الطعام في الخارج بدلا من تحضيره من الصفر.
العلامات التجارية التي لها حضور قوي في قلوب المستهلكين المسلمين
لا يوجد في السوق الحالية نهج واحد يناسب الجميع للتعامل مع المستهلكين المسلمين. لدى المجتمع الإسلامي معتقدات ثقافية ودينية فريدة يجب الاعتراف بها. يكشف استطلاع TGM أن 82٪ من المشاركين شعروا أنه من المهم للعلامات التجارية التأكد من أن منتجاتها وعروضها تحترم القيم الإسلامية التقليدية.
كوكاكولا هي مثال يحتذى به في كيفية تعزيز التفاعل الفعال مع المستهلكين المسلمين على نطاق عالمي، حيث يشير 8% من المستجيبين إليها كأكثر العلامات التجارية اترباطا برمضان. يعزى هذا النجاح إلى علاقاتها القوية مع المستهلكين في العالم الاسلامي، وقدرتها على تقديم محتوى مصمم خصيصا لثقافتهم ومعتقداتهم.
الرفاهية الحقيقية تتجاوز رفاهية الفرد ، 76٪ يخططون لشراء مواد متعلقة بالصحة والعافية في رمضان
بما أن رمضان هو شهر الرحمة ، فليس من المستغرب أن الأموال المخصصة للأعمال الخيرية جاءت في الصدارة بنسبة 88 ٪ من حيث اختيار الناس للإنفاق في رمضان. لوحظ أيضا الارتفاع في الوعي الصحي لدى المستهلكين المسلمين ، حيث يخطط 76٪ لشراء مواد متعلقة بالصحة والعافية. يقود الاتجاه نحو أنماط حياة أكثر صحة بين المسلمين تحولا في السوق حيث يمكن للشركات في هذا القطاع أن تقدم خدمات مصممة خصيصا لهم وتفي باحتياجاتهم الغذائية ومتطلباتهم الدينية.
يفضل 83٪ من المتسوقين المسلمين الشراء من العلامات التجارية أو المتاجر التي توفر خيارات صديقة للبيئة
أظهرت الدراسة أن المستهلكين المسلمين يدركون بشكل متزايد التأثير البيئي لقرارات الشراء التي يتخذونها. تم التأكيد على هذا في الدراسة التي تظهر أن 83٪ من المتسوقين المسلمين يفضلون الشراء من العلامات التجارية أو المتاجر التي توفر خيارات صديقة للبيئة للمنتجات المتعلقة بشهر رمضان. ولهذا تتجدد الدعوة إلى الشركات للتركيز على الاستدامة والمسؤولية عندما يتعلق الأمر بتصميم المنتج والإنتاج ، بالإضافة إلى إدارة سلسلة التوريد.
التقرير الكامل متوفر هنا.
---
نبذة عن TGM Research
TGM Research هي وكالة أبحاث سوق عالمية تعتمد على التكنولوجيا وتوفر رؤى مرنة لاتخاذ قرارات أفضل. نحن نجمع بيانات مباشرة من جميع أنحاء العالم باستخدام منصات بحث عبر الإنترنت ونقدم أبحاثا عالية الجودة باستخدام حلول ResTech للأبحاث. مع تواجد فريق متكون من أكثر من 50 عضوا في خمس قارات ، نحن في وضع فريد يمكننا من مساعدتك في استكشاف أسواق جديدة وفهم عملائك والبقاء في الصدارة.
Thuyen Vu
TGM Research FZE
+84902445688 ext.
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
TikTok