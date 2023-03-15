TGM Ramadan 2023 Data Pill TGM Ramadan 2023 Celebration TGM Ramadan 2023 Brand Association TGM Ramadan 2023 Islamic Apps TGM Ramadan Global Survey Celebration Activities

أعرب 83٪ من المسلمين عن ولعهم بالمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة ، وفقا لاستطلاع TGM Research أجرته

يمثل هذا التداخل بين التضحية الشخصية والإيثار مشاعر قوية تعرِّف الغرض الروحي العميق لرمضان بشكل عام.” — جريج لاسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة TGM Research