PharmaLedger Association推出医疗保健领域的数字信任生态系统

/EIN News/ -- 瑞士巴塞尔, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于瑞士的非营利组织PharmaLedger Association™（PLA）在2023年3月1日于瑞士卢塞恩举行的年度大会上宣布批准其3年战略计划，以实施和推广医疗保健领域的数字信任生态系统（DTE-H）。 其成员组织还确认了任命八名董事进入董事会，以实现PLA“生态系统领导力”的核心价值。



PLA的创始成员由大型和小型制药公司、研究机构、患者代表组织、非营利组织、技术和医疗保健服务提供商组成，彰显着医疗保健行业的多样性。 PLA表示，该组织肩负着公益机构保护组织的使命，在产品信任、去中心化临床试验、 和供应链可追溯性等方面提供通用和可交互操作的数字解决方案。

产品和项目 ：2023年第一季度，PLA将发布首款合格产品，即供其成员实施的电子产品信息。

2023年第二季度，PLA将继续在其创新xLab中开发新产品，包括一款提供数字孪生、去中心化身份认证和可验证凭证功能的产品，以促进整个医疗保健领域的可见性、安全性、可追溯性和可信度。

：2023年第一季度，PLA将发布首款合格产品，即供其成员实施的电子产品信息。 2023年第二季度，PLA将继续在其创新xLab中开发新产品，包括一款提供数字孪生、去中心化身份认证和可验证凭证功能的产品，以促进整个医疗保健领域的可见性、安全性、可追溯性和可信度。 治理与合规： PLA将确保持续遵守反垄断、知识产权、数据隐私和计算机化系统保障的准则，从而充分发挥自身能力，在医疗保健的高度监管环境中开发、鉴定、发布和维护产品。

PLA将确保持续遵守反垄断、知识产权、数据隐私和计算机化系统保障的准则，从而充分发挥自身能力，在医疗保健的高度监管环境中开发、鉴定、发布和维护产品。 生态系统参与度及发展： PLA将继续吸纳新成员，并与政府机构、贸易协会和标准制定组织合作，确保组织发展和财务稳健。

PLA将继续吸纳新成员，并与政府机构、贸易协会和标准制定组织合作，确保组织发展和财务稳健。 平台技术与安全：PLA将致力于让其成员和用户更轻松地采用新型解决方案，同时保持其架构的网络安全优势。

PLA的成立以及医疗保健领域不同成员对其使命的认可，是该行业的重要里程碑。 这无疑为使用新的开源医疗保健解决方案来建立广受信任的区块链平台铺平了道路，进而为患者和生态系统利益相关者创造价值。 PLA对其20位创始成员深表谢意，并广邀各界医疗保健的相关组织了解更多信息，共同参与推动医疗保健进入可靠的4.0阶段。

PLA执行董事Daniel Fritz表示：“从事区块链业务是一项‘团队运动’。 PLA拥有多元且实力雄厚的创始团队，其成员秉持着共同的愿景和推动变革的信念。 PLA赋予了我们合适的工具、资源和路线图，从而可以为患者提供更好的医疗保健服务。”。

PLA是PharmaLedger研究项目圆满结束的“成果”，该项目价值高达2200万欧元，由12家大型制药公司和18家公营合作机构组成的联盟推动（此联盟共有30个成员单位），并由欧盟（EU）和欧洲制药工业和协会联合会（EFPIA）的创新健康计划（Innovative Health Initiative）提供资助。

公告随附图片可见以下网页: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0682572a-b8ac-4b5b-885b-8af008287cff

联系方式：info@pharmaledger.org / www.pharmaledger.org