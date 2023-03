Jørgen Olufsens Gård er rammen for morgendagens fortællere

Studerende og personale vinker fra deres nye sted på Jørgen Olufsens Gård Underviser Amalie Rusborg underviser i skolens nye klasselokale

Aalborgs forfatterskole flytter til historisk vartegn

Tænk engang, Shakespeare udgav MacBeth kun syv år efter, at denne skønne bygning blev opført!” — LeAnne Kline

AALBORG, DANMARK, March 15, 2023 /EINPresswire.com/ -- South Gate Creative Writing School, en unik privat uddannelse for den næste generation af forfattere, har annonceret sin flytning til en historisk beliggenhed midt i Aalborgs centrum. Skolen tilbyder en 4-årig uddannelse i forfatterskab og er kendt for sin innovative undervisning og fokus på både kunsten og forretningssiden i at være forfatter.

Forfatterskolen har nu taget plads i Jørgen Olufsens Gård, det historiske bindingsværkshus fra 1616, som blev bygget af Jørgen Olufsen, borgmester i Aalborg og en fremtrædende skikkelse i byens maritime handelsliv. Gården ligger ved Nytorv, midt i Aalborgs pulserende byliv og giver studerende nem adgang til byens universitetsmiljø og kulturliv.

Skolen har et begrænset antal studerende for at sikre, at hver studerende får personlig opmærksomhed og vejledning. Alligevel er der nu fjorten studerende, og den ekstra plads på Jørgen Olufsens Gård er blevet godt modtaget af både studerende og personale. Bygningen har en grundplan på 196 kvadratmeter med et klasseværelse, et kontor, en kantine, et tekøkken, multirum, et spillerum og en stor stue.

LeAnne Kline, skolens grundlægger, er begejstret for den nye placering og siger: “Tænk engang, Shakespeare udgav MacBeth kun syv år efter, at denne skønne bygning blev opført! Så ud over at være funktionel vil den historiske atmosfære og energien fra Aalborgs centrum være konstante inspirationskilder for vores studerende."

Selvom beslutningen om at flytte til denne unikke beliggenhed lige ved Limfjorden primært var baseret på atmosfæren, erkender LeAnne Kline, at skriveskolen på et tidspunkt vil have brug for mere plads, og siger: "Som vores skole fortsætter med at vokse, vil vi på et tidspunkt være nødt til at flytte til større lokaler. Men lige nu er vi glade for at kunne udnytte denne enestående mulighed for at give vores studerende en unik uddannelsesoplevelse."

Naboer til South Gate i Aalborg er velkomne til at kigge forbi, og interesserede studerende, litterære fagfolk og udgivelsesbranchen kan finde mere information om South Gate Creative Writing School på http://southgateschool.dk. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Daniel Nielsen, afdelingsleder, på info@southgateschool.dk.



Om South Gate Creative Writing School:

South Gate Creative Writing School er en privat uddannelsesinstitution, som støtter den næste generation af skrivetalenter og tilbyder en 4-årig uddannelse i kunsten at skrive kreativt til trykte medier, scene, tv og film, og oplevelser. Skolens mission er at inspirere, pleje og træne ambitiøse forfattere ved hjælp af sit tema-baserede pensum, personlige touch og praktiske tilgang til kunsten og forretningssiden i at være forfatter. Skolens nye placering er Jørgen Olufsens Gård, Østerågade 25, 2. tv, 9000 Aalborg.

Hvad gør Aalborgs South Gate Creative Writing School særlig?