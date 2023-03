C'est Une Autre Session De Miracles Aux Services Des Flots De Guérison De Mars 2023 Avec Le Pasteur Chris

Flots De Guerison

La terre est prête à recevoir un flux de la puissance de guérison de Dieu vers les nations lors des services de flux de guérison en direct en mars.

LAGOS, NIGERIA, March 10, 2023 / EINPresswire.com / -- Tout est prêt alors que des milliards de personnes de tous horizons se préparent à faire l'expérience de l'infaillibilité de l'amour de Dieu qui se déchaîne de manière extraordinaire lors de ces services.Les Flots de Guérison de Dieu ont apporté la guérison divine, la restauration et le salut à des milliards de vies dans toutes les nations de la terre. Le monde lui-même n'a jamais été témoin d'une telle manifestation simultanée de la puissance de Dieu à l'échelle mondiale, comme celle qui a eu lieu lors des services de guérison. Dans une atmosphère d'adoration révérencieuse et de louange à Dieu Tout-Puissant, les morts ont reçu la vie à la stupéfaction de tous, les boiteux se sont levés et se sont tenus debout en admiration; les oreilles des sourds ont été ouvertes, les muets ont chanté des mélodies de louange et les yeux des aveugles ont été ouverts pour voir la gloire de Dieu manifestée.L'un de ces miracles étonnants enregistrés lors des Services de guérison est celui d'Ankunda qui a échappé à la mort des mains d'un agresseur inconnu en décembre 2021. Ayant subi une fracture de la colonne vertébrale et une fracture discale lors de l'attaque, Ankunda, inconsolable, a appris qu'elle ne marcherait plus jamais. Malgré le bourbier de la douleur et du désespoir, elle a cru que, par la foi en la Parole de Dieu, elle retrouverait son rythme. Le moment qui a transformé sa vie s'est produit lors des Services en Direct des Flots de Guérison du 20 juillet 2022 avec le pasteur Chris, où elle a reçu la guérison et la restauration. Aujourd'hui, Ankunda peut marcher, courir et faire tout ce qu'elle désire sans aide, à la gloire de Dieu.Des millions de témoignages comme celui-ci et bien d'autres abondent sur les participants qui ont été guéris d'une myriade de maladies et libérés de l'oppression démoniaque pendant les services.Du 17 au 19 mars, à partir de 15h00 (GMT+1), l'amour universel de Dieu balaiera une fois de plus les nations, guérissant son peuple de toutes sortes de maladies et de douleurs. Êtes-vous prêts ? L'inscription est gratuite, alors n'hésitez pas à vous inscrire, à inscrire tous ceux que vous aimez et tous ceux qui ont besoin d'être guéris, dès aujourd'hui, à l'adresse suivante www.healingstreams.tv/LHS/online_reg_french.php Divinement orchestrés par l'esprit, les Services de Guérison sont caractérisés par une adoration enthousiaste de Dieu, le Père tout-puissant, des témoignages de foi des participants aux sessions précédentes, un exposé approfondi de la Parole, et le ministère du surnaturel par l'homme de Dieu, le pasteur Chris.Un autre témoignage remarquable apporté lors des Services est celui de Rowena, des Philippines, à qui l'on a diagnostiqué un cancer du poumon de stade 4. Pendant une longue période douloureuse, elle a eu des difficultés pour respirer, ne pouvait pas marcher sans aide et était régulièrement fatiguée. Lorsque l'homme de Dieu a prié pour elle pendant les Services En Direct des Flots de Guérison, sa santé a été restaurée et la maladie a été dissipée au nom de Jésus. Maintenant, elle est guérie ! Elle respire avec facilité, marche sans aide et peut courir ! Elle est pleine de vie et reconnaissante au Seigneur pour son miracle!Grâce à la diffusion en ligne et en Direct à des milliards de participants dans le monde entier et dans toutes les langues principales, les Services de Guérison sont en effet une lueur d’espoir et de revitalisation pour le monde d'aujourd'hui.Lors du Praise-A-Thon qui vient de s'achever, le pasteur Benny Hinn a prophétisé à propos du programme : " Il va y avoir une avalanche de miracles ". Remplissez votre nuage dans l'attente du miraculeux aujourd'hui en vous joignant à des milliards de saints pour rendre disponible une puissance énorme pour le programme par la prière. Profitez des Flots de Guérison PRAY-A-THON 720 pour vous préparer au programme en priant 15 minutes par jour sur www.healingstreams.tv/prayer Le compte à rebours est lancé ; une fin de semaine mémorable de miracles est sur le point de se produire ; soyez enthousiastes et restez dans l'expectative car le moment de votre intervention divine est arrivé.

