تتعاون بيوماب و جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مختبر مشترك للحسوبة الحيوية
ABU DHABI, UAE, March 7, 2023 /EINPresswire.com/ --
تتعاون بيوماب و جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مختبر الحوسبة الحيوية المشترك لتعزيز التنمية المستدامة و صحة الإنسان في الشرق الأوسط. المصدر
Abu Dhabi, UAE – (ARAB NEWSWIRE) — من خلال حفل التوقيع، أعلنت بيوماب، وهي منصة رائدة لعلوم الحياة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن تعاونها الاستراتيجي مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي مؤسسة رائدة عالميا لأبحاث الذكاء الاصطناعي في إنشاء مختبر مشترك.
سيكون المختبر كأول مختبر لأبحاث الابتكار في الحوسبة الحيوية في الشرق الأوسط. حيث أعلن المختبر المشترك أن أبحاثه ستجرى في اتجاهين متميزين: التصميم دي نوفو لأنزيمات تدهور النفط، والتعدين لأهداف الأدوية المحتملة لعلاج الأمراض المرتبطة بالشيخوخة و الأمراض النادرة.
باستخدام نموذج بيو ماب للحوسبة الحيوية متعدد الوسائط الرائد عالميا، إكس تريمو(تمثيل المحول عبر النموذج لإنتيراكتوم و مولتي-اوميكس)، حيث يهدف الطرفان إلى استكشاف تقنيات جديدة للنهوض بنماذج علوم الحياة واسعة النطاق في توليد البروتين و التنبؤ ببنية البروتين و كذا التنبؤ بوظائف الخلايا و مهام علوم الحياة الاخرى. سيركز الطرفان على تحقيق اختراقات في البروتينات المولدة من الذكاء الاصطناعي من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات الشرق الأوسط الواسعة في مجال الصحة الطبية و تصميم الأدوية و الطاقة و حماية البيئة.
حضر حفل التوقيع جيارون تشو، نائب رئيس التطوير الاستراتيجي للخريطة الحيوية، و الدكتور كون تشانغ من جامعة محمد بن زايد. خلال الحفل، قدمت المنظمتان خارطة طريق التعاون الخاصة بهما، و شاركت بيو ماب التقدم التقني المحرز مع نظام نموذج أكس تريمو و خطة التنمية الاستراتيجية للشرق الأوسط.
كأكبر نموذج لعلوم الحياة عبر الوسائط في العالم، يقوم إكس تريمو بنمذجة كيفية عمل البروتينات و الخلايا و الأنظمة البيولوجية المعقدة معا، مما يسمح لنماذج المصب بتعلم قوانين تشغيل الأنظمة البيولوجية و تحليل كيفية تفاعل البروتينات مع بعضها البعض و مع الخلايا في جسم الإنسان. إكس تريمو قادر على التنبؤ وتوليد بروتينات جديدة يمكنها إجراء تدخلات و علاجات مستهدفة على الخلايا و جسم الإنسان لتلبية الاحتياجات.
حقق إكس تريمو أحدث أداء(صوطا) في مجالات مختلفة مثل التنبؤ ببنية البروتين و توليد تسلسل الأجسام المضادة وتوصيف الخلايا.
بالإضافة إلى ذلك، حققت اختراقات في التنبؤ بوظيفة الخلية
وتصميم أدوية جديدة من الصفر.
يستكشف العلماء استخدام الإنزيمات لتحلل التلوث الناجم عن النفط بكفاءة. على سبيل المثال، الألكانات هي المكونات الرئيسية للزيوت الخام و توجد عادة وتوجد عادة في البيئات الملوثة في النفط. على الرغم من وجود بعض أنواع الأكسيجين الألكاني المستخرج من الميكروبات، إلا أن هذه الإنزيمات عادة ما تتطلب درجة حرارة أعلى لتعمل مع النشاط التحفيزي المثالي، و هو في الواقع ليس هو الحال بالنسبة للانكساب النفطي البحري وتخزين النفط و الغاز و النقل. في مواجهة الحاجة غير الملباة، تخطط بيوماب لاستخدام منصة أي جي بي الخاصة بها لتصميم بروتين جديد، مع تحسين الوظيفة التحفيزية لأوكسيجين الألكان عشر مرات تحت درجة حرارة أقل و حتى بدون مساعدة الإنزيم المساعد. باستخدام منهجية مماثلة، يمكنهم تعزيز الأداء و توسيع تطبيقات إنزيمات تدهور الزيت و إنزيمات استعادة الزيت من خلال تحسين كفاءتها التحفيزية في ظل ظروف مختلفة.
إلى جانب التعاون في مجال استدامة الطاقة، سيركز الطرفان أيضا على البحث العلمي حول الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، و هو تحد رئيسي للصحة العامة في جميع أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة، مع تمديد متوسط العمر المتوقع للإنسان و شيخوخة السكان بشكل متزايد، أصبحت الأبحاث حول أهداف الأدوية للأمراض المرتبطة بالشيخوخة واحدة من النقاط الساخنة في مجال علوم الحياة. حيث سيعمل الطرفان باستخدام نماذج الذكاء الإصطناعي واسعة النطاق و التدريب المسبق متعدد الأوميك لتسريع اكتشاف أهداف الأدوية للأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مما يتيح تطوير علاجات شخصية.
حول بيوماب
تأسست بيو ماب في عام ألفين وعشرون، و هي منصة علوم حياة مدمرة فائقة النطاق تعمل بالذكاء الإصطناعي. تهدف المنصة إلى الإستفادة من الذكاء الإصطناعي و التكنولوجيا الحيوية المتطورة لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في فك تشفير الحياة و حل المشاكل الأكثر قيمة في صناعة علوم الحياة، مثل اكتشاف الأهداف وتصميم أدوية دينوفو و تحسين الإنزيم.
مع منصة البروتينات المولدة من الذكاء الإصطناعي من بيوماب، يستطيع العلماء نمذجة الحياة من البروتين إلى مستوى النظام، و إجراء حوارات مع النظام عبر البروتينات التي تم إنشاؤها بواسطة دينوفو، و تحقيق وظائف بيولوجية محددة.
أنشأت الشركة أكثر من إثناعشر ألف متر مربع من المختبرات عالية الإنتاجية في بيكين و سوتشو ووادي السييليكون، ونمت فريقها المحترف إلى أكثر من مئتي عضو، بقيادة خبراء عالميين. حتى الآن، بدأت بيوماب أكثر من ثلاثين مشروعا داخليا لبحث و التطوير في علم الأورام المناعي وأمراض المناعة الذاتية و بنت أكثر من عشر تعاونات في التطوير المشترك مع المؤسسات الرائدة على مستوى العالم من خلال منصة أي جي بي الخاصة بها.
للمزيد من المعلومات حول بيوماب يرجى زيارة الرابط أسفله:
https://www.biomap.com/
عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي هي جامعة بحثية للدراسات العليا مكرسة للنهوض بالذكاء الإصطناعي كقوة عالمية للبشرية.
أنشأ القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي لتثقيف وتطوير أفضل المواهب، و تعزيز النظام البيئي للابتكار، و العمل كمركز فكري استراتيجي للقطاعين العام و الخاص.
تلعب الجامعة دورا حيويا في العديد من الأهداف الاستراتيجية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تحديد الذكاء الاصطناعي كمكون حاسم للنمو و الإزدهار في المستقبل. كما تعمل رؤية الجامعة الاستراتيجية و رسالتها بالتوازي مع وضع أبو ظبي كمركز لمجتمع الذكاء الاصطناعي الدولي.
للمزيد من المعلومات حول جامعة محمد بن زايد للذكاء
الاصطناعي، يرجى زيارة الرابط أسفله:
https://mbzuai.ac.ae
Media contact:
BioMap
Shan HUANG
Media Relations Manager
huangshan@biomap.com
+86 15510375351
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Shan HUANG
BioMap
+86 15510375351
email us here