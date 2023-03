MightyGreens Selecionada Como Uma Das FoodTech 500

Cultivando um futuro melhor Food Tech

RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL , March 7, 2023 / EINPresswire.com / -- Startup brasileira inovadora em agricultura vertical, a MightyGreens , tem o prazer de anunciar que foi selecionada como uma das FoodTech 500 ! A FoodTech 500 é uma lista anual das startups mais inovadoras na categoria agro-foodtech compilada pela empresa de consultoria Forward Fooding. A FoodTech 500 de 2022 conta com um número de startups trabalhando nos setores de fazendas verticais, proteínas alternativas e fermentação, todas buscando criar um sistema alimentar mais justo e sustentável.A MightyGreens tem ainda mais motivos para comemorar, pois está classificada como uma das top 50 fazendas verticais do mundo e ocupa a posição global 378 da FoodTech 500. Além disso, foi selecionada, ao lado de empresas como InFarms, Bowery Farming e Plenty como uma das principais fazendas verticais nas classificações. Essas classificações refletem o compromisso da empresa em fornecer alimentos frescos e sustentáveis ​​para seus clientes, e o reconhecimento de seu trabalho árduo na indústria alimentar.A lista FoodTech 500 de 2022 recebeu inscrições de mais de 2.000 empresas de 67 países. Os inscritos possuem mais de 2.300 patentes registradas e empregam mais de 21.300 indivíduos."Estamos muito orgulhosos de fazer parte da lista FoodTech 500 e de sermos reconhecidos como uma das startups mais inovadoras na categoria agro-foodtech", disse o Rodrigo Meyer, co-fundador da MightyGreens. "Nosso objetivo é continuar trabalhando duro para fornecer alimentos frescos e sustentáveis para nossos clientes, e estamos animados para fazer parte de uma comunidade global de inovadores que estão mudando o mundo".Com essa nova conquista, a MightyGreens espera expandir ainda mais seus negócios, levando seus produtos inovadores a um público cada vez maior.MightyGreens - Uma empresa brasileira de agricultura vertical em ambiente controlado (CEA). Desde 2016, produzimos alimentos locais sem pesticidas, veganos e de alto valor nutricional usando práticas agrícolas sustentáveis. A MightyGreens foi pioneira no sistema de produção de cogumelos in situ na América Latina. A MightyGreens produz cogumelos usando somente água reutilizada - a empresa controla a umidade usando água coletada e filtrada do ar condicionado. Hoje, a MightyGreens entrega os cogumelos mais frescos do Rio de Janeiro, cultivados no centro da cidade, proporcionando vida útil mais longa com uma menor pegada de carbono.Para saber mais sobre a MightyGreens, incluindo detalhes sobre nossa abordagem sustentável visite www.mightygreens.com.br e siga-nos no instagram @MightyGreensBrasil.Para mais informações ou para marcar uma entrevista, entre em contato com Rodrigo Meyer WhatsApp (021) 99626 4239 ou email contato@mightygreens.com.br