GWH 重要截止日期通知：業內領先、排名靠前的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 ESS Tech Inc. 投資者在本所提起的 GWH 證券集體訴訟的重要截止日期 3 月 13 日之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在2022 年 8 月 11 日至 2022 年 12 月 7 日期間購買 ESS Tech Inc. (NYSE: GWH) 證券之人士注意，2023 年 3 月 13 日是首席原告的重要截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 ESS Tech 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲參與 ESS Tech 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10877 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 3 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。其中許多事務所實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間做出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露，其中包括：(1) 據稱與 Energy Storage Industries Asia Pacific (「ESI」) 簽訂的協議實際上是一項未披露的關聯方交易，因為偽裝成第三方客戶的 ESI 實際上是 ESS 的附屬公司；(2) ESS 以其合作聲明誤導投資者，向投資者發放業務成功的信號；以及 (3) 因此，被告在所有相關時間的關於其業務、運營和前景的陳述均嚴重失實和具有誤導性和/或缺乏合理依據。訴訟稱，當市場瞭解真相之後，投資者蒙受了損失。

如欲參與 ESS Tech 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10877 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資人追回數億美元的資金。

律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

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