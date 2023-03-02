業內頂尖的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Inspirato Incorporated 投資者在本所對 ISPO 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, March 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒: 在 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 12 月 15 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買了 Inspirato Incorporated (NASDAQ:ISPO) 證券之人士，請謹記由本所提出的證券集體訴訟的首席原告的重要截止日期為 2023 年 4 月 17 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Inspirato 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Inspirato 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了重大虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 該公司截至 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 6 月 30 日這一季度（統稱為「非信賴期」）的未經審計的精簡合併財務報表包含於 10-Q 表上的季度報告，作為非信賴期報告提交至證券交易委員會 (「SEC」)，該財務報表不再被信賴；(2) 由於錯誤運用會計準則更新 (ASU) 編號 2016-02 租賃（主題 842） (「ASC 842」) 來評估資產使用權和負債情況，該季度報告不再被信賴，導致每個非信賴期的資產使用權和租賃負債總額少報大約 9%，進而導致每個非信賴期的總資產和總負債少報大約 5%，且由於在第一季度，與財產相關的費用及其他費用低於應計費用，在第二季度，又高於應計費用，因此營收成本在第一和第二季度分別少報大約 1% 和多報大約 5%（同樣，任何之前發佈或提交的報告、新聞稿、收益新聞稿、投資者簡報或其他描述該公司在非信賴期未經審計的精簡合併財務報表和其他財務相關訊息的資訊均不再被信賴）；(3) 鑒於該公司未能成功按時在 10-Q 表上向 SEC 提交截至 2022 年 9 月 30 日的季度報告（第三季度報告），視為該公司未能遵守那斯達克上市規則 5250 (c) (1)（以下稱為「規則」）中關於繼續上市的定期申報要求；(4) 因此，在所有相關期間，被告關於其公司業務、運營和前景的陳述存在重大虛假和誤導性及 / 或缺乏合理依據。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Inspirato 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的多名律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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