© Pape Diatta Sarr / Greenpeace

Greenpeace Africa calls on West African governments to strengthen the monitoring and protection of fisheries resources.

The fisheries sector is so strategically important to West Africa. We should be doing everything we can so there is effective surveillance of the West African coastline. ” — Dr Aliou Ba, ocean campaign manager

DAKAR, SéNéGAL, March 2, 2023 / EINPresswire.com / -- After exposing the suspicious presence of the factory trawler Vasiliy Filippov in Senegal’s waters, Greenpeace Africa calls on West African states to strengthen surveillance of illegal fishing.Dakar, 1 March 2023 - Greenpeace Africa is calling on West African governments to strengthen surveillance of the region's oceans and protect fisheries against all forms of illegal, unreported and unregulated fishing.After the suspicious presence of a factory trawler in Senegalese waters was exposed, the vessel, which is registered in Russia and owned by a Namibian company on behalf of the Icelandic company Samherji, continued its operations in Guinea-Bissau and Mauritanian waters. Greenpeace Africa observed that the vessel’s presence anywhere in the region’s waters represents a threat to all these countries, which share the same fish stocks.Illegal fishing undermines the regional economy and costs states billions of dollars in lost revenue. Greenpeace Africa has restated its longstanding demand that governments cooperate to stop all forms of IUU fishing. A vital step towards this would be greater transparency in the fisheries sector, the reduction of fishing overcapacity and the strengthening of surveillance of the seas. The implementation of these good governance measures would prevent the depletion of fish stocks, the degradation of marine habitats and the destruction of an entire ecosystem that is vital for the region's economy and food sovereignty."Today, most fish stocks in the region are overexploited. The presence of foreign vessels makes this worse and threatens people’s livelihoods and their access to food. Fishermen are becoming increasingly indebted and socially vulnerable because of these industrial competitors. States would gain more if they invested in the sustainable management of our seas rather than selling them off to foreign industrial vessels," says Dr Aliou Ba, Greenpeace Africa's Oceans Campaigner."The fisheries sector is so strategically important to West Africa. We should be doing everything we can so there is effective surveillance of the West African coastline. That way, fisheries can continue protecting our food security and socio-economic stability. It deserves so much more attention from the authorities. Dakar, le 2 Mars 2023 - Greenpeace Afrique sollicite des gouvernements Ouest africains le renforcement de la surveillance des océans de la région et la protection des ressources halieutiques contre toute forme de pêche illégale, non déclarée et non réglementée.Après avoir alerté sur la présence suspecte d'un chalutier-usine dans les eaux sénégalaises, il a été constaté que ce même navire, immatriculé en Russie et appartenant à une société namibienne pour le compte de la société islandaise Samherji, a poursuivi ses opérations respectivement dans les eaux bissau-guinéennes et mauritaniennes. La présence de ce bateau dans un pays de la région représente une menace pour tous ces pays qui partagent les mêmes stocks de poisson.La pêche illégale sape l’économie régionale et coûte aux États des milliards de dollars de revenus perdus. Pour pallier ce défis, les Etats doivent impérativement conjuguer leurs efforts pour mettre un terme à toute forme de pêche INN. D’où la nécessité de mettre en application toute initiative de transparence dans le secteur de la pêche, la réduction de la surcapacité et le renforcement de la surveillance des eaux. L'exécution de ces mesures de bonne gouvernance permettront d'éviter l’épuisement des stocks de poissons, la dégradation des habitats marins, mais aussi la destruction de tout un écosystème vital pour l’économie et la souveraineté alimentaire de la région.“ Aujourd'hui, la majeure partie des stocks de poissons dans la région est surexploitée. La présence des navires étrangers aggrave cette situation et contribue à mettre en péril les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations. Les pêcheurs s'endettent et s’exposent de plus en plus à une situation sociale précaire du fait de la présence de ces concurrents. Les Etats gagneraient plus à s’investir dans la gestion durable des ressources plutôt qu’ à les brader aux navires industriels étrangers ”, déclare Dr Aliou Ba, responsable de la campagne océans de Greenpeace Afrique“ Le secteur de la pêche est d’une importance stratégique pour l’Afrique de l’Ouest. Toutes les dispositions devraient être prises pour une surveillance efficace des côtes Ouest africaines afin de permettre au secteur de continuer à jouer pleinement son rôle dans la sécurité alimentaire et la stabilité socio-économique. À ce titre, il mérite beaucoup plus d’attention de la part des autorités. Sa gestion durable et transparente doit être au cœur des politiques publiques des États de l'Afrique de l'Ouest ", poursuit Dr Ba.