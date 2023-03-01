Submit Release
News Search

There were 2,115 press releases posted in the last 24 hours and 372,459 in the last 365 days.

مجموعة صن سيت للضيافة في دبي تعلن عن توسيع حضور علامة دريم العالمي

DREAM, a dinner and show concept by Sunset Hospitality Group

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES , March 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- كشفت مجموعة صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة المعروفة بتطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من علامات تجارب الحياة العصرية الشهيرة، عن توسيع حضورها العالمي مع استعدادها لإطلاق مفهوم دريم المحلي عالمياً في إطار خططها الجديدة.

ورسخ مطعم دريم مكانته المرموقة في قطاع الضيافة بدبي من خلال توفير تجارب استثنائية تتضمن عروضاً فنية وترفيهية، إلى جانب أفضل إبداعات فنون الطهو وتجارب الطعام الفاخرة، من موقعه المميز في منتجع شاطئ العنوان في جميرا بيتش ريزيدنس. وتواصل العلامة مرحلة جديدة من النجاح مع توسيع نشاطها لمواكبة تطلعات المستثمرين العالميين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة صن سيت للضيافة: "عملنا منذ افتتاح مطعم دريم، الذي يوفر لضيوفه تجربة فريدة على تحقيق رؤيتنا في التوسع عالمياً. ويأتي إعلان توسيع أعمال العلامة دعماً لخططنا الطموحة في الانطلاق نحو أسواق جديدة، حيث نتوقع أن يعكس دريم نجاح مفاهيمنا العالمية التي أطلقناها سابقاً".

وتعمل مجموعة صن ست، التي تأسست منذ 11 سنة، في تسع دول حالياً. وتعتزم توسيع حضورها ليشمل 13 دولة خلال الأشهر القادمة مع افتتاح سوشي سامبا في ميلانو وآزور بيتش في مدينة نها ترانج الفيتنامية وغيرها. ويأتي إعلان دريم بعد الذكرى السنوية الأولى للمفهوم، ويعزز استراتيجية النمو القوية لمجموعة صن سيت.

ومن جهته، قال السيد نزيه حافظ، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لمجموعة صن سيت للضيافة: "يشكل دريم مفهوماً متفرداً في مجالي الترفيه وتجارب المأكولات والمشروبات. ويسرّنا الاهتمام الواسع الذي يحظى به المطعم من قبل العملاء المحليين والجهات المعنية العالمية. ونتطلع إلى توسيع حضور المفهوم في الأسواق العالمية وتوفير الفرصة للعملاء للاستمتاع بتجارب علامة دريم الفريدة، بما يعزز خطط التوسع العالمية لمجموعة صن سيت، والتي لا يزال الكثير منها في طور الإعداد".

وسيتم الكشف عن موقع مطعم دريم الجديد خلال الأشهر القادمة. للمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sunsethospitality.com/

Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
email us here
Visit us on social media:
Other

You just read:

مجموعة صن سيت للضيافة في دبي تعلن عن توسيع حضور علامة دريم العالمي

Distribution channels: Business & Economy, Culture, Society & Lifestyle, Food & Beverage Industry, Retail


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more