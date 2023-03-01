مجموعة صن سيت للضيافة في دبي تعلن عن توسيع حضور علامة دريم العالمي
EINPresswire.com/ -- كشفت مجموعة صن سيت للضيافة، مجموعة الضيافة المعروفة بتطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من علامات تجارب الحياة العصرية الشهيرة، عن توسيع حضورها العالمي مع استعدادها لإطلاق مفهوم دريم المحلي عالمياً في إطار خططها الجديدة.
ورسخ مطعم دريم مكانته المرموقة في قطاع الضيافة بدبي من خلال توفير تجارب استثنائية تتضمن عروضاً فنية وترفيهية، إلى جانب أفضل إبداعات فنون الطهو وتجارب الطعام الفاخرة، من موقعه المميز في منتجع شاطئ العنوان في جميرا بيتش ريزيدنس. وتواصل العلامة مرحلة جديدة من النجاح مع توسيع نشاطها لمواكبة تطلعات المستثمرين العالميين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة صن سيت للضيافة: "عملنا منذ افتتاح مطعم دريم، الذي يوفر لضيوفه تجربة فريدة على تحقيق رؤيتنا في التوسع عالمياً. ويأتي إعلان توسيع أعمال العلامة دعماً لخططنا الطموحة في الانطلاق نحو أسواق جديدة، حيث نتوقع أن يعكس دريم نجاح مفاهيمنا العالمية التي أطلقناها سابقاً".
وتعمل مجموعة صن ست، التي تأسست منذ 11 سنة، في تسع دول حالياً. وتعتزم توسيع حضورها ليشمل 13 دولة خلال الأشهر القادمة مع افتتاح سوشي سامبا في ميلانو وآزور بيتش في مدينة نها ترانج الفيتنامية وغيرها. ويأتي إعلان دريم بعد الذكرى السنوية الأولى للمفهوم، ويعزز استراتيجية النمو القوية لمجموعة صن سيت.
ومن جهته، قال السيد نزيه حافظ، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لمجموعة صن سيت للضيافة: "يشكل دريم مفهوماً متفرداً في مجالي الترفيه وتجارب المأكولات والمشروبات. ويسرّنا الاهتمام الواسع الذي يحظى به المطعم من قبل العملاء المحليين والجهات المعنية العالمية. ونتطلع إلى توسيع حضور المفهوم في الأسواق العالمية وتوفير الفرصة للعملاء للاستمتاع بتجارب علامة دريم الفريدة، بما يعزز خطط التوسع العالمية لمجموعة صن سيت، والتي لا يزال الكثير منها في طور الإعداد".
وسيتم الكشف عن موقع مطعم دريم الجديد خلال الأشهر القادمة. للمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sunsethospitality.com/
Pragati Malik
ورسخ مطعم دريم مكانته المرموقة في قطاع الضيافة بدبي من خلال توفير تجارب استثنائية تتضمن عروضاً فنية وترفيهية، إلى جانب أفضل إبداعات فنون الطهو وتجارب الطعام الفاخرة، من موقعه المميز في منتجع شاطئ العنوان في جميرا بيتش ريزيدنس. وتواصل العلامة مرحلة جديدة من النجاح مع توسيع نشاطها لمواكبة تطلعات المستثمرين العالميين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة صن سيت للضيافة: "عملنا منذ افتتاح مطعم دريم، الذي يوفر لضيوفه تجربة فريدة على تحقيق رؤيتنا في التوسع عالمياً. ويأتي إعلان توسيع أعمال العلامة دعماً لخططنا الطموحة في الانطلاق نحو أسواق جديدة، حيث نتوقع أن يعكس دريم نجاح مفاهيمنا العالمية التي أطلقناها سابقاً".
وتعمل مجموعة صن ست، التي تأسست منذ 11 سنة، في تسع دول حالياً. وتعتزم توسيع حضورها ليشمل 13 دولة خلال الأشهر القادمة مع افتتاح سوشي سامبا في ميلانو وآزور بيتش في مدينة نها ترانج الفيتنامية وغيرها. ويأتي إعلان دريم بعد الذكرى السنوية الأولى للمفهوم، ويعزز استراتيجية النمو القوية لمجموعة صن سيت.
ومن جهته، قال السيد نزيه حافظ، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لمجموعة صن سيت للضيافة: "يشكل دريم مفهوماً متفرداً في مجالي الترفيه وتجارب المأكولات والمشروبات. ويسرّنا الاهتمام الواسع الذي يحظى به المطعم من قبل العملاء المحليين والجهات المعنية العالمية. ونتطلع إلى توسيع حضور المفهوم في الأسواق العالمية وتوفير الفرصة للعملاء للاستمتاع بتجارب علامة دريم الفريدة، بما يعزز خطط التوسع العالمية لمجموعة صن سيت، والتي لا يزال الكثير منها في طور الإعداد".
وسيتم الكشف عن موقع مطعم دريم الجديد خلال الأشهر القادمة. للمزيد من المعلومات حول مجموعة صن سيت للضيافة وأقسامها المختلفة وعلاماتها التجارية المتنوعة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sunsethospitality.com/
Pragati Malik
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