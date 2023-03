eStruxture ouvre son deuxième centre de données à Calgary renforçant son engagement à développer ses activités au Canada

L'installation CAL-2 d'eStruxture est le plus grand centre de données de la région de Calgary, apportant une véritable capacité hyperscale au marché

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, March 1, 2023 / EINPresswire.com / -- Aujourd'hui, Les centres de données eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de centres de données infonuagiques neutres, est heureux d'annoncer l'ouverture officielle de son deuxième centre de données à Calgary, CAL-2 . L'installation CAL-2 est la plus grande de la région de Calgary, avec une superficie d'environ 93 000 pieds carrés et une puissance de 20 MW.« L'ouverture de notre nouveau centre de données est une étape clé pour notre entreprise, Calgary devenant l'un des régions de centres de données critiques du Canada, et c'est un excellent exemple de notre engagement ferme à faire croître notre entreprise au Canada et à continuer d'investir dans des installations performantes à la fine pointe de la technologie », a déclaré Todd Coleman , président et chef de la direction d'eStruxture.La nouvelle installation contribuera à générer un nombre important de nouveaux emplois pour le marché, à la fois directement, pour les techniciens et ingénieurs qualifiés, et indirectement, en attirant certaines des plus grandes entreprises technologiques dans la région.L'installation CAL-2 est la prochaine étape dans le développement d'un écosystème interconnecté d'opérateurs de réseau et de fournisseurs de services infonuagiques pour la région de Calgary. Avec l'ajout de CAL-2, qui est connecté à l'installation CAL-1 d'eStruxture via un anneau de fibre entièrement diversifié, les clients bénéficient de solutions de connectivité diverses, hautement disponibles, sécurisées et économiques. Cela permet aux entreprises d'augmenter leur portée tout en maximisant la vitesse et la fiabilité de leurs réseaux.De plus, CAL-2 aidera à soutenir la mission de l'entreprise d'élever sa gérance de l'environnement avec des infrastructures et des ressources économes en énergie. L'installation utilise le même système de refroidissement libre sans eau qui est présent dans l'installation de pointe MTL-2 de l'entreprise à Montréal.Depuis son lancement en 2017, eStruxture est sur une trajectoire de croissance rapide et tout porte à croire que cette tendance se poursuivra. L'entreprise est actuellement la seule plate-forme de centres de données détenue et gérée par des Canadiens, et certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde lui font confiance.Pour plus d'informations sur eStruxture et ses offres de colocation, infonuage et réseau, visitez le www.estruxture.com À propos d'eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de solutions de centres de données neutres quant au réseau de services infonuagiques à Montréal, Toronto, Vancouver et à Calgary. Nos solutions de centres de données neutres sont conçues pour offrir plus de choix: plus d’emplacements, plus de capacité, plus de connexions, ce qui permet d’exécuter des applications d’entreprise modernes et exigeantes. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour assurer une adaptation rapide aux changements imprévisibles dans les processus d’affaires.L’entreprise eStruxture, ayant son siège social à Montréal, offre un accès à un écosystème de plus de 1500 clients qui font confiance à son infrastructure et à son service à la clientèle, et en sont tributaires. Notamment, cette clientèle englobe des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques et de contenu, des fournisseurs de services financiers et des entreprises clientes. eStruxture offre la colocation ainsi que des services gérés, infonuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien à des clients partout au Canada, dans ses établissements neutres quant au fournisseur et au infonuage.Pour plus d'informations, visitez www.estruxture.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.