Decentraland元宇宙时装周：传统与创新的碰撞

Dolce & Gabbana、Tommy Hilfiger、COACH、adidas、DKNY、Vogue Singapore、Monnier Paris、DUNDAS、Phygicode Dress与Rubin Singer等携手在2023年元宇宙时装周引领全明星阵容。

/EIN News/ -- 纽约, Feb. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，全球最大的由用户拥有并运营的虚拟社交世界 Decentraland 公布了第二届元宇宙时装周（MVFW）的日程和阵容，本次活动将于2023年3月28至31日举行。MVFW23由领先的沉浸式文化和文化平台Decentraland和UNXD发起，与Spatial和OVER元宇宙合作举办，将展示互操作性的潜力和数字时尚界的最新进展。



“我们很荣幸能在今年继续元宇宙时装周的传统。我们看到众多时尚品牌的回归，以及数字化原生时尚的精进和升级。我们很高兴看到众多全球最杰出时尚人士参与思考时尚的未来，”Decentraland的MVFW负责人Giovanna Graziosi Casimiro博士表示。

MVFW23的策展主题未来遗产（Future Heritage）致力于数字设计人员与时尚机构的互动，并揭示创新与传统之间的联系。

数字时尚之家：UNXD奢华时尚区

MVFW23将在由Metaverse Group开发的Decentraland奢华区内的多个元宇宙举办，众多全球品牌已选择在该区展示其虚拟店面。以下是活动参与者今年可期待的内容：

Dolce & Gabbana 的元宇宙空间将展示其Future Reward大赛的获奖设计。这场数字设计竞赛由Domenico Dolce和Stefano Gabbana发起，聚焦新锐人才，并通过创建新的合作品牌数字可穿戴设备系列为其提供支持。

的元宇宙空间将展示其Future Reward大赛的获奖设计。这场数字设计竞赛由Domenico Dolce和Stefano Gabbana发起，聚焦新锐人才，并通过创建新的合作品牌数字可穿戴设备系列为其提供支持。 Tommy Hilfiger 的MVFW体验包括每日产品投放、人工智能创造的时尚作品、独特的合作和社区比赛——获奖者由Tommy Hilfiger先生本人亲自选出。

的MVFW体验包括每日产品投放、人工智能创造的时尚作品、独特的合作和社区比赛——获奖者由Tommy Hilfiger先生本人亲自选出。 迈阿密时装周（MIAFW） 成为全球第一个公认的、参与数字时尚活动的时装周。MIAFW的L'Atelier将在Decentraland举办活动、座谈会和时装秀。

成为全球第一个公认的、参与数字时尚活动的时装周。MIAFW的L'Atelier将在Decentraland举办活动、座谈会和时装秀。 DKNY 已经创建了一个专用场馆DKNY.3，其中包括一个艺术馆、一个比萨店和一个屋顶休息室，还将把SoHo的地标墙引入元宇宙。

已经创建了一个专用场馆DKNY.3，其中包括一个艺术馆、一个比萨店和一个屋顶休息室，还将把SoHo的地标墙引入元宇宙。 DUNDAS 正在与DressX合作打造可穿戴设备，并与UME合作完成可移动图标设计，以此展示巴黎时尚周的最新造型，并提供一系列新的可穿戴设备。

正在与DressX合作打造可穿戴设备，并与UME合作完成可移动图标设计，以此展示巴黎时尚周的最新造型，并提供一系列新的可穿戴设备。 Amorepacific 将以其汉城总部为灵感启发，展出“新美丽天地”。

将以其汉城总部为灵感启发，展出“新美丽天地”。 美国流行的珠宝品牌 Ben Bridge 在元宇宙开设其第一家门店，展出其独家可穿戴设备，并提供店内优惠。

在元宇宙开设其第一家门店，展出其独家可穿戴设备，并提供店内优惠。 Monnier x Republic回归MVFW，即将推出一项“创造者奖”，以庆祝Web3的创造性

时尚品牌、技术先锋和社区设计的启动活动将于时装周期间在多个地点进行：

数字设计社区Dear Vivienne向时尚界的朋克女王致敬 ：Vuelta艺术集体打造了一个沉浸式设施来纪念Vivienne Westwood，灵感来自她的传奇时尚设计。

：Vuelta艺术集体打造了一个沉浸式设施来纪念Vivienne Westwood，灵感来自她的传奇时尚设计。 Adidas 社区将带来以社区为中心的独家体验，将ITM持有者和Decentraland用户聚集在一起。该品牌以文化和时尚为中心，将展示他们的开创性的“Adidas虚拟装备”系列，这是该品牌首个仅通过数字化方式提供的服装系列。

社区将带来以社区为中心的独家体验，将ITM持有者和Decentraland用户聚集在一起。该品牌以文化和时尚为中心，将展示他们的开创性的“Adidas虚拟装备”系列，这是该品牌首个仅通过数字化方式提供的服装系列。 新创建的“时尚广场”旨在展示新兴数字时尚的机会：COACH 正与多位Web3艺术家合作，为今年到访活动的所有人打造特殊体验。 Alo 为元宇宙带来瑜伽和冥想培训班。 Gaian 作为推出全球第一款发电运动鞋的可穿戴设备初创企业将推出其数字商店，其中包括鞋履可穿戴设备。

正与多位Web3艺术家合作，为今年到访活动的所有人打造特殊体验。 为元宇宙带来瑜伽和冥想培训班。 作为推出全球第一款发电运动鞋的可穿戴设备初创企业将推出其数字商店，其中包括鞋履可穿戴设备。 Diesel和HAPE 将使用D-CAVE空间，带来一个展示多款可穿戴NFT新产品的互动虚拟派对。

将使用D-CAVE空间，带来一个展示多款可穿戴NFT新产品的互动虚拟派对。 数字资产平台 Kraken 携以时尚为主题的无限NFT拍卖大厅回归活动，让访客有机会体验多个在数字身份识别/可移动图标设计和风格方面领先的项目。

携以时尚为主题的无限NFT拍卖大厅回归活动，让访客有机会体验多个在数字身份识别/可移动图标设计和风格方面领先的项目。 Vega City 与 Perry Ellis 合作开发了一套独家可穿戴设备，将在虚拟展厅展出。

与 合作开发了一套独家可穿戴设备，将在虚拟展厅展出。 英国鞋履品牌 Clarks 展示“Clarks Arcade”——融合嘉年华、屋顶夜店风格，带来怀旧活动，包括Clarks主题视频游戏、舞蹈比赛和复古游艺。

展示“Clarks Arcade”——融合嘉年华、屋顶夜店风格，带来怀旧活动，包括Clarks主题视频游戏、舞蹈比赛和复古游艺。 Threedium 将在其商场中展示 Pinko 、 PwC和Clarks 。

将在其商场中展示 、 。 此外， AR元宇宙平台还与Decentraland合作，举办一场跨元宇宙的可穿戴设备设计竞赛。在首个可互操作的可移动图标时尚活动中，获奖者将在3月28日至31日于米兰举行的为期四天的混合AR/IRL走秀上展出。

AR元宇宙平台还与Decentraland合作，举办一场跨元宇宙的可穿戴设备设计竞赛。在首个可互操作的可移动图标时尚活动中，获奖者将在3月28日至31日于米兰举行的为期四天的混合AR/IRL走秀上展出。 Dragon City 将在元宇宙歌剧院带来Alastair White和他最新的时尚歌剧表演。

将在元宇宙歌剧院带来Alastair White和他最新的时尚歌剧表演。 Museum District 将与布宜诺斯艾利斯政府合作，展示世界著名歌剧院科隆大剧院的虚拟版。

将与布宜诺斯艾利斯政府合作，展示世界著名歌剧院科隆大剧院的虚拟版。 MetaTokyo 将迎来受日本文化影响的数字时装设计者，包括EDOLENABLE、Kay、Nyankee和Supermind Studios的可穿戴设备和其他启动。

将迎来受日本文化影响的数字时装设计者，包括EDOLENABLE、Kay、Nyankee和Supermind Studios的可穿戴设备和其他启动。 David Cash的Cash Labs Gallery今年回归本活动，带来Nick Knight /SHOWstudio和The Wall Group的多媒体展览以及Vogue Singapore和Artisant的互操作体验。



Neo Designesr：新一代时尚设计师

MVFW23与领先的数字时装机构合作，庆祝Decentraland的社区创作：

DRESSX 作为领衔策展者加入MVFW23，为DRESSX旗舰店带来3D时尚品牌Blade Runway和Injury，此外还将推出两款独特的可穿戴设备。

作为领衔策展者加入MVFW23，为DRESSX旗舰店带来3D时尚品牌Blade Runway和Injury，此外还将推出两款独特的可穿戴设备。 Phygicode 推出“Phygicode服装”，这是与Decentraland社区创建者合作的成果，重新演绎时尚设计师Rubin Singer的著名服饰。

推出“Phygicode服装”，这是与Decentraland社区创建者合作的成果，重新演绎时尚设计师Rubin Singer的著名服饰。 The Fabricant 将带来社区创造者RuRingoM和Siki，与Supermind Studios合作推出他们的首个表情作品，以庆祝WHOLELAND系列。

将带来社区创造者RuRingoM和Siki，与Supermind Studios合作推出他们的首个表情作品，以庆祝WHOLELAND系列。 WHOLELAND 是 FASHION ZOO 发起的一个年度项目，专注于中国时尚和创意行业的先锋力量。

是 发起的一个年度项目，专注于中国时尚和创意行业的先锋力量。 Altr 是一个数字时尚平台，将通过品牌的“数字遇见文化”计划重点介绍10种文化。

是一个数字时尚平台，将通过品牌的“数字遇见文化”计划重点介绍10种文化。 The Institute of Digital Fashion 将推出可穿戴设备的“IoDF Emblem of Change”，以突出实体时尚消费的不可持续性。

将推出可穿戴设备的“IoDF Emblem of Change”，以突出实体时尚消费的不可持续性。 来自Metagolden的 House of Web3 是一家实体/数字时尚机构，其系列产品来自其创造者社区。

是一家实体/数字时尚机构，其系列产品来自其创造者社区。 Meta Fashion House 将带来3DMetaDress，这是一款实体3D打印的女士礼服，由300片手工绘制、3D打印的Web3和STEM中300名女性的名字组成。

将带来3DMetaDress，这是一款实体3D打印的女士礼服，由300片手工绘制、3D打印的Web3和STEM中300名女性的名字组成。 Vogue Singapore 将宣布其数字时尚比赛的获胜者。

将宣布其数字时尚比赛的获胜者。 Faith Tribe将带来Faith Connexion品牌大使Gavin Magnus的音乐表演，展现该品牌与时尚和音乐的关联。

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关于Decentraland

Decentraland是一个虚拟社交世界，由以太坊区块链提供支持，也是第一个去中心化元宇宙。用户可以创建、体验内容和应用程序，并将其货币化，还可以进行社交和参加各种社区驱动的日常活动。Decentraland由用户拥有、创建和管理。