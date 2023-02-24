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CS 股權警告：全球投資者顧問 ROSEN 建議損失超過 10 萬美元的 Credit Suisse Group AG 投資者了解證券集體訴訟調查狀況 - CS

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Credit Suisse Group AG 股東 (NYSE: CS) 的股東進行潛在證券索賠調查。該事件源於對 Credit Suisse 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：若您曾購買 Credit Suisse 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：要參加有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12359，撥打免費電話 866-767-3653 或發送電郵到 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2023 年 2 月 9 日，Credit Suisse 報告稱，客戶在 2022 年的最後三個月提取了超過 1196 億美元，超出市場預期。受此消息影響，Credit Suisse ADR 的價格下跌超過 15.6%。2023 年 2 月 21 日，路透社發表了一篇題為《獨家報導：Credit Suisse 主席言論引發金融監管機構關注》的文章。文章稱，瑞士金融監管機構正在調查「Credit Suisse 主席和其他代表在接受媒體採訪時說資金外流已經停止，但仍在提取資金的程度。」2022 年 12 月初，Credit Suisse 主席 Axel Lehmann 在接受媒體採訪時曾表示，資金外流已經 「完全持平」，「部分逆轉」，「基本停止」。

受此消息影響，Credit Suisse ADR 的價格在日內交易中下跌達 4%，隨後在 2023 年 2 月 21 日收盤時下跌 3.3%，報 2.92 美元。

為何選擇 ROSEN LAW我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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聯絡人資訊：

        Laurence Rosen 律師
        Phillip Kim 律師
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016（美國）
        電話：(212) 686-1060
        免費電話：(866) 767-3653
        傳真：(212) 202-3827
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