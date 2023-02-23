تعقد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ملتقاها بالقاهرة تحت شعار قيادة قطاع إدارة المرافق في مصر نحو الإبداع والتميز
كما أنني على ثقة بأن مثل هذه التجمعات ضرورية، ليس فقط للوصول إلى التميز في الأعمال على المستوى الوطني، ولكن لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع الفاعلين في هذا القطاع في كافة أنحاء المنطقة”DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- ضمن خطط "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق – ميفما" لعام 2023 في إقامة العديد من الملتقيات والندوات في مختلف الدول العربية بهدف منح أعضاء الجمعية فرصة التعرف على أبرز المجالات المُتاحة في قطاع إدارة المرافق وبحضور الخبراء والعاملين والمهنيين في القطاع وتوفير فرصة الالتقاء مع ممثلي أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية، والمطورين، ومقدمي خدمات إدارة المرافق والموردين ، تقوم الجمعية بالتحضيرات النهائية لإطلاق ملتقى ميفما – القاهرة بتاريخ 1 مارس 2023 بفندق دوسيت تاني ليك ڤيو.
— جمال لوتاه، مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق
وسيُقام الملتقى تحت شعار "قيادة قطاع إدارة المرافق في مصر نحو الإبداع والتميز"، والذي سيضُم مجموعة خبراء في قطاع إدارة المرافق في جمهورية مصر العربية، والذين بدورهم سيقومون بمناقشة وطرح العديد من المواضيع الهامة الحالية في القطاع والتي ستُساهم في الإجابة على الكثير من النقاط الجوهرية التي من شأنها دعم الجهود المستمرة في نمو قطاع إدارة المرافق وذلك ضمن جلسات اليوم الواحد موزعة بين خمس محاضرات وجلستي حوار.
ويشمل برنامج الملتقى باقة من الخبراء بمختلف اتجاهات إدارة المرافق، بهدف تسليط الضوء على تأثير انخفاض العملة المحلية على قطاع إدارة المرافق وسُبل تجاوز المعوقات، والكشف عن أهم خمس اتجاهات للتشغيل في إدارة المرافق لعام 2023، واستعراض عوامل النجاح للتميز في القطاع، ونظراً لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نقلة نوعية على صعيد التقنية والذكاء الاصطناعي ومراعاة معايير البيئة والمناخ، فسيتم استعراض أبرز أنظمة إدارة المباني الذكية لإدارة مكان العمل والاستدامة.
وحول ما تشهده جمهورية مصر العربية من نهضة عمرانية مشهود لها، تمثلت مؤخراً بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وما تحتضنه من العديد من المقرات الحكومية والمدن الطبية والتجارية والرياضية والتعليمية، سيضم برنامج الملتقى جلستي حوار، الأولى بعنوان قيادة قطاع إدارة المرافق في مصر نحو الإبداع والتميز، والثانية بعنوان الدور الحيوي لإدارة المرافق في تحقيق الاستدامة البيئية.
وقال جمال لوتاه، مؤسس ورئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": منذ العام 2009، بقي ملتقى جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق محركا مهما للجهود التنموية التي تبذلها جمعيتنا في قطاع إدارة المرافق في الأسواق الواعدة مثل السوق المصري. وتكمن أهمية الملتقى بكونه منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط، والتي من شأنها ان ترفع من مستوى الخدمات في قطاع إدارة المرافق. كما أنني على ثقة بأن مثل هذه التجمعات ضرورية، ليس فقط للوصول إلى التميز في الأعمال على المستوى الوطني، ولكن لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لجميع الفاعلين في هذا القطاع في كافة أنحاء المنطقة"
يُشار إلى أن "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تنظم الملتقى في إطار الشراكة الفعّالة مع "الشركة الرائدة في الشرق الأوسط للخدمات المتكاملة لإدارة المرافق – إمداد" الراعي الذهبي، و"الشركة المتحدة لإدارة المرافق" الراعي الذهبي، و"شركة إدارة لإدارة الممتلكات" الراعي الفضي، وبالتعاون مع "الجمعية المصرية لإدارة المرافق والتنظيم" كجهة داعمة، ويمكن للعاملين في قطاع إدارة المرافق التسجيل في الملتقى عبر الرابط https://mefma.org/egypt-seminar/ .
وتقوم جمعية ميفما بتقديم دورات تدريبية معتمدة مكثفة بشكل دوري على مدار العام باللغتين العربية والإنكليزية ضمن إطار تطوير وتنمية واعتماد العاملين في إدارة المرافق، وذلك عبر موقعها www.mefma.org
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