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FourKites研究报告突显海运领域不断变化的挑战，50%的托运人在海运方面的可见性为零

供应链利益相关方将客户服务、劳动力短缺和运输成本视为2023年的首要关切事项

/EIN News/ -- 芝加哥, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球供应链经历三年动荡之后，海运利益相关者在2023年面临着经济状况变化、地缘政治影响和劳动力挑战带来的压力。这是领先的实时供应链可见性提供商FourKites今天发布的一项最新调查得出的结论。

这项调查的受访者包括350多名供应链专业人士，旨在了解海运行业面临的首要问题。调查显示，过去几年供应链中断（包括新冠疫情、市场波动、全球政治冲突、材料短缺和极端天气事件促使73%的受访者投资于供应链可见性，46%的受访者计划在2023年为此投入更多资金。

VentureSoftPM创始人Chris Stauber表示：“通过利用更可靠的实时数据而不是猜测，托运人和供应链生态系统中的其他参与者在分配方面变得更加明智。例如，他们会想要知道，在集装箱运输过程中增加一个港口或国家，或者从依靠一个原材料供应商转为依靠3个供应商，他们会得到怎样的风险回报对比。获得更好的数据需要更多的投资，但这一数据的价值将大大降低风险。”

调查得出的其他关键发现：

  • 50%的受访者表示他们的海运可见性为零，超过20%的受访者依靠手动追踪流程来跟踪其海运。
  • 超过一半的受访者最关心的是劳动力挑战、高昂的运输成本和对客户服务的影响，35%的受访者还报告了对港口拥塞的担忧。
  • 73%的受访者表示其公路运输具有一定程度的可见性。

调查结果已在《重大重置：疫情后世界的海运》报告中发布。该报告载有海洋航运现状专家分析、2023年预测以及托运人扩展供应链以建立未来抗逆能力的方式。在此处下载报告副本。

FourKites继续保持业内领先的海运相关业务发展势头
过去一年中，FourKites的海运可见性业务持续增长。公司目前跟踪全球98%的海运集装箱运输，包括270多条航线和120家承运人，覆盖北美的所有集装箱港口和欧洲的所有主要港口。过去12个月，FourKites跟踪了超过130万项海洋货运，跟踪海运运量同比增长163%，海运可见性客户同比增长70%，当前客户包括Cardinal Health、Arizona Tile、LyondellBasell、American Eagle Outfitters、McCain Foods、Roehm、Rove Concepts、Yamaha Motors和RCS Logistics。

FourKites客户RCS Logistics报告称，自2022年第三季度部署FourKites平台（包括该公司开创性的Dynamic ocean®解决方案）来跟踪海运、短途运输和OTR货运以来，该公司的国内运输服务增长了7倍，海洋货运业务增长了12倍。这证明了FourKites海运可见性产品的价值。

RCS销售高级副总裁Brian Aldridge表示：“我们是业内知名的航空货运代理公司， 通过FourKites，我们得以提升我们的海运服务体验，并与其他运输模式联系起来，从而真正在市场上脱颖而出。我们的客户和合作伙伴均对FourKites简单、现代的界面，及其在整个供应链中创造的透明度赞赏有加。”

FourKites的Dynamic Ocean为客户提供端到端的精确海运货运跟踪，最准确的预测性ETA（预计到达时间），并能够与现有的TMS轻松集成。其他能力则有助国际托运人识别和减轻与失控滞港滞箱费（D&D）相关的风险和成本，并主动管理例外情况。这些能力包括例外情况控制面板、通知和警报；分析控制面板；以及将潜在和实际的财务影响货币化的能力。

关于FourKites
FourKites®是全球领先的供应链可视化平台之一，将可视化从运输领域扩展到堆场、仓库、店铺和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和最后一英里服务运送到200多个国家和地区的300余万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助众多公司实现端到端供应链的数字化。1200多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）信赖FourKites，通过其服务实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问https://www.fourkites.com/

媒体联系人
Marianna Vyridi
Big Valley Marketing（负责FourKites业务）
(650）468-3263
mvyridi@bigvalley.co

本公告随附图片可通过以下网址获取: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e80d1de2-728c-41a4-b0cc-a3e879967cfd


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Distribution channels: Business & Economy, IT Industry


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