全球領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Allianz SE 投資者在公司發起的首次證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 - ALIZY

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2018 年 3 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）期間購買了 Allianz SE (OTC：ALIZY) 證券的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 4 月 3 日。

影響：如果您購買了 Allianz 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2121 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告人，請務必於 2023 年 4 月 3 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際並不會提起證券集體訴訟，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出重大虛假及／或誤導的陳述及／或未披露如下事項：(1) Allianz 沒有卓有成效的內部控制機制；(2) Allianz 的子公司存在重大欺詐行為；(3) 因此，Allianz 面臨監管審查的風險增加；(4) 因此，Allianz 面臨重大損失和財務成本的風險增加；(5) 因此，被告的公開陳述在所有相關時間都存在重大虛假和誤導性。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Allianz 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2121 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的多名律師均曾得到眾多獨立、受敬重人士的表彰。Rosen Law Firm 已為投資人追回數億美元的資金。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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