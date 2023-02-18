全國排名靠前的 ROSEN LAW FIRM 鼓勵 VBit Technologies Corp.、VBit Mining LLC 的投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表 VBit Technologies Corp.、VBit Mining LLC（統稱「VBit」）證券的購買者提起集體訴訟，這些證券於 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 13 日（包括起止兩日）期間（「集體訴訟期」）以投資合同的形式未被註冊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 17 日前向法院提出申請。

影響：若您在集體訴訟期期間購買了 VBit 的投資合同形式的證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 VBit 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12202 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告違反了「交易法」的規定，做出了虛假和誤導性的陳述，並遺漏了有關 VBit 採礦業務的重要資訊。該訴訟還指控被告透過提供、銷售和兜售未註冊證券違反了「證券法」。

如欲加入 VBit 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=12202 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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