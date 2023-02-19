Bulut Platformunu genişletmek için Multipoint Group ve Qualys İş Birliği
Multipoint ve Qualys işbirliği Türkiye ve Yunanistan'daki müşterilere güçlü ve çevik bulut siber güvenlik platformu kazandıracak.
Yeni nesil siber güvenlik çözümlerini Türkiye ve Yunanistan'daki müşterilerimize genişletmek için Qualys ile kurduğumuz ortaklık için mutluyuz”ISTANBUL, TURKEY, February 19, 2023 /EINPresswire.com/ -- Anlaşma, Türkiye ve Yunanistan'daki yeni pazarlardaki müşterilere güçlü bulut güvenlik çözümleri getirecek.
— Ricardo Resnik
BT güvenliği ve İnternet teknolojisi çözümlerinde uzman Katma Değerli Dağıtıcı (VAD) olan Multipoint Group, bugün bulut tabanlı BT, güvenlik ve uyumluluk çözümlerinin lider sağlayıcısı olan Qualys ile Qualys'in gücünü Türkiye ve Yunanistan genelindeki kuruluşlara genişletmek için ortaklık kurduğunu duyurdu. Anlaşma, bu bölgelerdeki müşterilere olası zaafiyetlerini önleme ve günümüzün büyüyen tehdit ortamına adaptasyon yeteneklerini sağlamada öncü olacak.
Qualys Bulut Platformu tarafından desteklenen kuruluşlar, tüm ortamlarındaki BT varlıklarında 2 saniyelik görünürlük ile küresel BT, güvenlik ve uyumluluk süreçlerine sürekli ve her noktadan erişilebilecekler. Bu platform otomatik olarak, yerleşik tehdit önceliklendirme, yama yönetimi ve zaafiyet önleme özellikleriy ile eksiksiz, uçtan uca bir güvenlik çözümüdür.
Multipoint Group, Qualys'in kanal iş ortaklarının yetkinliğini artrımak , satış öncesi destekten çözüm mimarisinin sunulmasına ve satış sonrası teknik desteğe kadar tüm satış döngüsü boyunca yardımcı olacaktır. İş ortaklarının Qualys Bulut Platformunun tüm avantajlarını müşterilerine sunabilmeleri için özel projeler üretecektir.
Qualys Küresel İş Ortakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Suzanne Swanson, "Qualys İş Ortağı Programı büyümeye devam ettikçe, gelişmekte olan bölgelerde Multipoint Group gibi bir distribütör başlatmak, ölçeklenebilirliği garanti edecek ve pazar payımızı artırmamıza ve yeni müşterilere ulaşmamıza olanak sağlayacaktır" dedi. "Multipoint Group ile stratejik iş birliği, ortak programımız ve güvenliği herkes için mümkün kılma yolculuğu için heyecan verici."
Multipoint Group CEO'su Ricardo Resnik “Yeni nesil siber güvenlik çözümlerini Türkiye ve Yunanistan'daki
müşterilerimize genişletmek için Qualys ile kurduğumuz ortaklık için mutluyuz” dedi. Qualys, bir kuruluşun en stratejik varlıklarını günümüzün tehdit aktörlerine karşı korumak için zenginleştirilmiş ve eksiksiz bir platform oluşturan birçok yeteneğe ek olarak, Bulut Güvenliği ve Güvenlik Açığı Yönetiminde dünya çapında kabul görmüş liderliğe sahiptir. Bu ortaklık, nihayetinde bölgedeki müşterilerimize siber güvenlik süreçlerini kolaylaştırmalarına, algılama ve müdahaleyi hızlandırmalarına olanak sağlayan güçlü bir platform kazandıracaktır.”
MultiPoint Group Hakkında
MultiPoint Group, Yunanistan, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Polonya, Malta, Singapur, Türkiye ve Portekiz'de yerleşik ofisleri bulunan, Siber Güvenlik ve siber istihbarat çözümlerine odaklanan Katma Değerli bir Distribütördür. Multipoint Group, dünya çapında çeşitli siber şirketlerin dağıtımını yapan Multipoint Group'un CEO'su Ricardo Resnik tarafından 2009 yılında kuruldu.
Qualys Hakkında
Qualys, lider bir güvenlik ve uyumluluk bulut çözümleri sağlayıcısıdır. Qualys Bulut Platformu ve entegre uygulamaları, talep üzerine kritik güvenlik istihbaratı sunarak ve BT sistemleri ile web uygulamaları için tüm denetim, uyumluluk ve koruma yelpazesini otomatikleştirerek işletmelerin güvenlik operasyonlarını basitleştirmesine ve uyumluluk maliyetini düşürmesine yardımcı olur.
İzzet Altunal
MultiPoint Group
+90 533 206 56 98
Izzet@multipoint-group.com
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn
YouTube