Bulut Platformunu genişletmek için Multipoint Group ve Qualys İş Birliği

Multipoint ve Qualys işbirliği Türkiye ve Yunanistan'daki müşterilere güçlü ve çevik bulut siber güvenlik platformu kazandıracak.

Yeni nesil siber güvenlik çözümlerini Türkiye ve Yunanistan'daki müşterilerimize genişletmek için Qualys ile kurduğumuz ortaklık için mutluyuz” — Ricardo Resnik