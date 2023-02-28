缅甸春季革命打破性别与年龄障碍

应做工作： 平行的民族团结政府（NUG）应超越表面主义，让来自多元背景的女性与青年参与实际决策，建立其信誉并打破男权制度障碍。捐赠者应加大对由女性及青年所领导的组织的支持。反政权的武装团体则应反思他们基于性别分配新兵的方式。

重要性： 传统上，除了昂山素季这一显著的特列，缅甸的政治由年长的男性所主导。政策规划因此对女性及青年不利。缅甸政变后危机的结果尚未明确，但是在反军事的抵抗运动中改变传统规范很可能会更广泛地影响政治和社会。

新发展： 缅甸的青年（特别是年轻女性）挑战了男权社会的年龄与性别规范，为反军事的抵抗运动作出了可见且重要的贡献。然而，政变发生两年后，他们在很大程度上仍被排除在正式政治权力之外，他们在反对派运动中的作用往往不为人所知。

缅甸的年轻一代，尤其是年轻女性，站在抵抗 2021 年政变的武装及非暴力运动的最前线，挑战长期存在的年龄和性别规范和等级制度。政变之后的反对运动为这些人创造了机会，让他们能够扮演过去不被允许的角色。然而，他们在抵抗运动中的权力依旧有限，在缅甸大部分地区的战斗日益激烈，也更近一步危及他们的权力。民族团结政府（NUG）及其他反军政权的势力有很强的规范理由来解决此问题，也将会从此举中受益，否则他们又可能会失去核心支持者的同情。他们应采取更多举措，深化包容性，尤其是来自不同社会经济背景及民族背景的女性和青年。武装团体应摒弃依性别分配岗位的方式，在部署方面给予男性与女性更多选择。缅甸危机的结束遥遥无期，且其结果也尚未明朗，但随着时间推移，在抵抗势力中改变规范有可能影响该国政治与社会。

在政变之前，缅甸的政治权力几乎完全在年长男性的掌握之中。政变推翻的全国民主联盟（NLD）民选领导人昂山素季是一显著的例外，部分因为她受过西方教育，且其父亲为独立领袖昂山。在2011至2021的半文官统治的十年间，包容性获得了进步，但是半个世纪的军事独裁期间所树立的深根蒂固的保守态度和实际障碍使得大多数女性与青年远离正式政治。在某些方面，全国民主联盟的多元包容性甚至不如其前任统治者——缅军所支持的联邦巩固与发展党。此点令活动家、公民社会领袖与全国民主联盟党内人士十分失望。

2021年政变帮助新一代脱颖而出，新一代在发起 “春季革命”、组织全国示威、罢工与抵制运动方面发挥了重要的作用。此群包含Z世代与千禧时代的青年，在半文官统治的十年中长大成人，拒绝接受缅甸回归军事统治的现况。随着军政权残酷镇压他们极大程度上和平的抗议活动，他们的观点变得更加强硬。从殉难的示威者到罢工的制衣工人和领导公民不服从运动 (CDM) 的教师，新一代一直是反抗军政府的有力象征。 他们利用自己的地位挑战传统的年龄和性别规范，推动进步议程，尤其是在政治领域。

尽管这些青年是抵抗运动的推动力，他们在其内部委员会中的影响力有限。随着时间的推移，更具包容性的一些革命运动，如街头抗议以及公民不服从运动已失去其影响力，新成立的专注于战斗的武装抵抗组织影响力增加。不出意料，这些群体中的劳动分工是严重性别化的。尽管女性通常是幕后的积极参与者——例如制作自制武器或筹集资金——但她们的贡献往往得不到认可。

尽管有大量前全国民主联盟人物参与如民族团结政府 (NUG) 和民族团结协商委员会 (NUCC)等新的反军政权政治结构，这些新的政治结构比全国民主联盟时代的政府和议会更加多元。然而，民族多元性比年龄或性别多元性更为明显。尽管民族团结政府（NUG）有几位女部长，大多数高层职位仍由年长的男性担任。缅甸的少数民族武装团体亦是如此，这些团体的起源早于军政府，但他们的影响力在政变后的冲突中有所增强。除了有利于年长男性领导者的文化态度外，社会经济因素仍然是达到更广泛包容的障碍，尤其是对女性而言。

与此同时，军政府切断了青年和所有年龄段的女性行使政治领导权的少数机会。军政府由现役及前任军官主导，使得其在缅甸社会中的代表性极低，且所有迹象表明，计划于 2023 年底或 2024 年初举行的大选仅会带来表面上的变化。尽管军政府的说法与此相反，这次投票的目的是巩固军政府对国民大会等名义上为民用的机构的控制。权力依旧将直接或间接地被在军事精英所掌握，其中大多数是年长的缅甸男性，仅可能象征性地包括少数民族和女性。

武装斗争从 2021 年年中起势头越来越大，抵抗运动的多元包容性在很大程度上停滞不前。民间社会领袖和外国技术顾问可以提供支持，但民族团结政府（NUG）等机构的高级反对派成员须大力支持任何推动此类变革的努力。此举不仅是在短期内很重要。虽然目前降临缅甸的悲剧对该国未来的影响仍不明确，抵抗运动中不断变化的年龄和性别规范可能会对缅甸的政治和社会产生积极而持久的影响。除了在重要的规范顾虑外，民族团结政府（NUG）领导人让妇女和青年参与政治决策并听取他们的观点，亦可以从中获益；相反地，不采取此类作法有可能会疏远重要的支持来源。与此同时，主要来自缅甸的民间社会团体和非政府组织应该让武装抵抗组织——包括少数民族武装团体——参与讨论，将性别维度纳入他们自己的政策，例如降低工作分配的性别化以及解决骚扰问题。