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首席出庭律師 ROSEN 鼓勵 Surmodics Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 – SRDX

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 Surmodics Inc. (NASDAQ：SRDX) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Surmodics 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊的指控。

影響：倘若您曾購買 Surmodics 證券，您可能有權獲得賠償，並且根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。The Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11326 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

所關何事：2023 年 1 月 19 日，Surmodics, Inc. 宣布收到一封來自美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的信函，涉及 SurVeil™ 藥物塗層球囊 (DCB) 的上市前批准 (PMA) 申請。在信中，FDA 表示，該申請目前尚未獲得批准，同時提供了關於未來發展的具體指導。信中指出，生物相容性和標籤這兩大類中的某些訊息必須通過修改公司的 PMA 申請來添加，以獲批准。儘管該機構為將 PMA 申請納入可批准形式需要進行額外測試和分析，但該信函並未質疑所提交的人類臨床數據，也未要求任何進一步的人類臨床數據。Surmodic 表示：「我們正在評估 FDA 信函中提出的問題，並計劃就其內容與 FDA 代表會面。通過與該機構討論，我們團隊和外部顧問將確定合適的發展方向。同時，鑑於當前進展，我們將評估減少現金使用的選項。」

受此消息影響，2023 年 1 月 19 日，Surmodic 股價下跌 10.57 美元，跌幅 28.31%，最終以 26.77 美元交割。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多這樣的公司實際上並不進行證券集體訴訟。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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律師廣告。過往結果無法保證獲得類似的結果。

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聯絡人資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016 （美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


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Distribution channels: Consumer Goods, Law


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