全球頂級法律顧問 ROSEN 鼓勵 Inspirato Incorporated 投資者就證券集體訴訟調查狀況提出諮詢 - ISPO、ISPOW

/EIN News/ -- 紐約, Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 將繼續代表 Inspirato Incorporated (NASDAQ：ISPO、ISPOW) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Inspirato 可能向投資大眾發佈了嚴重誤導性的商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 Inspirato 證券，您可能有權獲得賠償，並根據後酬約定無需支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 正準備發起集體訴訟以期為投資者追回損失。

下一步行動：如欲加入未來的集體訴訟，請前往https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246，或是撥打免費電話 866-767-3653 或是發送電郵到 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

所關何事：2022 年 11 月 14 日，在交易前，Inspirato 在提交給美國證券交易委員會（以下簡稱為「SEC」）的文件中宣布，「2022 年 11 月 8 日，Inspirato Incorporated （以下簡稱為「公司」）董事會審計委員會（以下簡稱為「審計委員會」）經與公司管理層討論得出結論，不應再信賴本公司截至 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日的季度期間（以下統稱為「非信賴期」）的未經審計簡明合併財務報表（包含在向證券交易委員會（以下簡稱為「SEC」）備案的非信賴期 10-Q 季度報告中」）。

受此消息影響，Inspirato 股價下跌 11%，於 2022 年 11 月 14 日以每股 2.00 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類事務所實際並不會提起證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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